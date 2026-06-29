Cú hích 200MP: Xiaomi 18 Series và tham vọng tái định nghĩa nhiếp ảnh di động Dòng Xiaomi 18 hứa hẹn mang đến cuộc cách mạng phần cứng với cảm biến 1 inch 200MP đầu tiên và công nghệ LOFIC tiên tiến. Đáng chú ý, cấu hình camera cao cấp vốn chỉ dành cho bản Ultra nay sẽ được phổ cập trên toàn bộ dải sản phẩm.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một đợt nâng cấp phần cứng mạnh mẽ nhất trong lịch sử smartphone của hãng với dòng Xiaomi 18. Thay vì chỉ tập trung vào một model cao cấp nhất, thương hiệu này dự kiến phổ cập các công nghệ quang học tiên tiến trên toàn bộ dải sản phẩm, tạo ra áp lực cạnh tranh cực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc.

Cảm biến 1 inch 200MP: Bước tiến mới của công nghệ quang học

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chiến lược của Xiaomi là việc phát triển cảm biến hình ảnh kích thước 1 inch với độ phân giải lên tới 200MP. Đây là một bài toán kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng giữa kích thước điểm ảnh và khả năng thu sáng. Việc đưa độ phân giải siêu cao lên một cảm biến lớn giúp cải thiện độ chi tiết mà không làm suy giảm dải động (dynamic range) – vốn là điểm yếu của các cảm biến độ phân giải cao kích thước nhỏ.

Xiaomi đang phát triển cảm biến 1 inch 200MP chất lượng

Bên cạnh đó, một sự thay đổi mang tính chiến lược là việc đưa cấu hình camera cao cấp xuống mẫu Xiaomi 18 tiêu chuẩn. Cụ thể, thiết bị này dự kiến sở hữu camera chính 200MP kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng 200MP và góc siêu rộng 50MP. Đây là thiết lập vốn trước đây chỉ dành riêng cho các dòng Ultra, cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc chiếm lĩnh thị trường smartphone chuyên chụp ảnh zoom và đa tiêu cự.

Công nghệ LOFIC và khả năng xử lý ảnh chuyển động

Trên các phiên bản cao cấp hơn như Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max, hãng tập trung vào việc tối ưu hóa tốc độ và chất lượng ảnh trong các điều kiện khắc nghiệt thông qua công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Cụ thể:

Xiaomi 18 Pro: Tích hợp công nghệ LOFIC thế hệ mới nhằm cải thiện khả năng thu sáng và chống nhòe khi chụp các đối tượng chuyển động nhanh.

Tích hợp công nghệ LOFIC thế hệ mới nhằm cải thiện khả năng thu sáng và chống nhòe khi chụp các đối tượng chuyển động nhanh. Xiaomi 18 Pro Max: Dự kiến trang bị LOFIC 3.0, giúp tối ưu hóa dải tương phản động, ngăn chặn tình trạng cháy sáng trong các bối cảnh ánh sáng phức tạp.

Hướng đi này cho thấy Xiaomi không còn chạy đua thuần túy về con số Megapixel mà đã chuyển sang giải quyết các vấn đề thực tế của nhiếp ảnh di động là tốc độ màn trập và khả năng xử lý ánh sáng thực tế.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Xiaomi 18

Ngoài những nâng cấp về camera, dòng flagship mới của Xiaomi cũng ghi nhận những cải tiến đồng bộ về hiệu năng và màn hình. Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật rò rỉ đáng chú ý:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon tiến trình 2nm Màn hình (Bản Pro) ~6.4 inch, viền mỏng, công nghệ hiển thị cao cấp Camera chính 200MP (Cảm biến lên tới 1 inch) Camera Tele 200MP tiềm vọng (Phổ cập toàn dòng) Sạc nhanh 100W (Có hỗ trợ sạc không dây) Tiêu chuẩn độ bền Chống nước hoàn chỉnh (IP68)

Thách thức về chi phí và định vị thị trường

Mặc dù mang lại những thông số ấn tượng, việc đẩy mạnh phần cứng cũng kéo theo sự gia tăng về chi phí sản xuất. Các nguồn tin rò rỉ cho biết dòng Xiaomi 18 có thể tăng giá khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản Pro Max có thể tiệm cận mức giá của các dòng Ultra trước đây.

Sự dịch chuyển này cho thấy Xiaomi đang dần thoát khỏi hình ảnh thương hiệu tập trung vào cấu hình giá rẻ để cạnh tranh trực diện ở phân khúc siêu cao cấp. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa phần mềm để tận dụng tối đa sức mạnh của cảm biến 1 inch 200MP vẫn là một thách thức lớn mà hãng cần giải quyết để thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá mới.