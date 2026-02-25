Cú sốc Champions League: Á quân Inter Milan bị loại bởi nhược tiểu Bodo/Glimt Chỉ 9 tháng sau trận chung kết Champions League, Inter Milan gây thất vọng tột độ khi để thua Bodo/Glimt với tổng tỷ số 2-5, chính thức dừng bước tại vòng play-off.

Bóng đá châu Âu vừa chứng kiến một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử vòng play-off Champions League. Inter Milan, đội bóng vừa mới kiêu hãnh góp mặt trong trận chung kết mùa giải trước, đã phải cúi đầu rời giải sau thất bại bạc nhược trước đại diện Na Uy - Bodo/Glimt.

Sự sụp đổ của một đế chế tại San Siro

Trận thua 1-2 ngay trên thánh địa San Siro đã khép lại hành trình đầy giông bão của Nerazzurri tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt trận, Inter Milan chính thức trở thành cựu á quân trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Inter Milan gây thất vọng lớn.

Đáng chú ý, sự sa sút này diễn ra trong bối cảnh Inter Milan vẫn đang thống trị Serie A. Đoàn quân của huấn luyện viên Cristian Chivu hiện dẫn đầu bảng xếp hạng quốc nội với khoảng cách 10 điểm an toàn. Tuy nhiên, bản lĩnh tại đấu trường quốc tế của họ dường như đã tan biến kể từ sau vòng bảng đầy biến động.

Nghịch lý từ những con số thống kê

Trận lượt về tại Milan là một minh chứng điển hình cho sự kém hiệu quả của hàng công Inter. Các con số thống kê cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của đội chủ nhà với 32 cú sút và 552 đường chuyền. Ngược lại, Bodo/Glimt chỉ tung ra vỏn vẹn 7 pha dứt điểm nhưng lại thu về 2 bàn thắng quý giá.

Sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin cùng lối chơi kỷ luật thép của đội khách đã làm nản lòng các chân sút áo sọc xanh đen. Tiền vệ Nicolo Barella thừa nhận sự nghiệt ngã của thể thức mới: "Chúng tôi đã cố gắng nhưng họ chơi tốt hơn. Nếu có thêm một điểm ở vòng bảng, chúng tôi đã tránh được vòng play-off rủi ro này".

Đại diện nước Ý sớm rời Champions League mùa này.

Hệ quả của sự thiếu quyết đoán

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Cristian Chivu không giấu nổi sự thất vọng: "Đẳng cấp ở Champions League là rất cao. Nếu bạn không thể sắc bén và tỉnh táo trước khung thành, đối thủ sẽ trừng phạt bạn ngay lập tức". Chiến lược gia này đã không thể tái lập kỳ tích như người tiền nhiệm Simone Inzaghi dù sở hữu đội hình được đánh giá vượt trội.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở chính sách chuyển nhượng thiếu đột phá. Thay vì làm mới đội hình già cỗi, ban lãnh đạo Inter chỉ mang về những cái tên như Manuel Akanji, Ange-Yoan Bonny hay Luis Henrique. Trong khi đó, Bodo/Glimt đã chứng minh họ không phải là kẻ lót đường khi từng hạ gục cả Manchester City và Atletico Madrid ở mùa giải năm nay.

Thất bại này buộc Inter Milan phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển nếu muốn duy trì vị thế tại châu Âu, thay vì chỉ hài lòng với ánh hào quang tại giải quốc nội.