Cú sốc cho Đồng Nai FC: Công Phượng rách sụn chêm, chính thức nghỉ hết mùa giải Tiền đạo Nguyễn Công Phượng lỡ hẹn với 10 vòng đấu cuối của giải hạng Nhất 2025/26 do chấn thương sụn nghiêm trọng, để lại khoảng trống lớn trên hàng công Đồng Nai FC.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức khép lại hành trình tại mùa giải 2025/26 sớm hơn dự kiến. Ngôi sao của CLB Đồng Nai được xác định gặp chấn thương rách sụn nghiêm trọng, buộc anh phải bỏ lỡ toàn bộ 10 vòng đấu còn lại của giải hạng Nhất Quốc gia.

Nguyễn Công Phượng phải nghỉ hết mùa vì chấn thương. Ảnh: Đồng Nai FC.

Chẩn đoán bất ngờ sau nỗ lực trở lại

Quyết định dừng thi đấu được đưa ra sau khi quá trình tập luyện phục hồi của Công Phượng không đem lại kết quả như kỳ vọng. Ban đầu, các đánh giá y tế cho rằng vết thương của tiền đạo gốc Nghệ An không quá phức tạp, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là có thể tái xuất sân cỏ.

Tuy nhiên, những cơn đau dai dẳng khi vận động cường độ cao đã buộc Công Phượng phải tiến hành tái khám chuyên sâu. Kết quả chụp phim sau đó xác nhận tiền đạo này bị rách sụn. Dù các bác sĩ chỉ định không cần phẫu thuật, nhưng lộ trình tập trị liệu và hồi phục kéo dài khiến anh chắc chắn lỡ hẹn với giai đoạn then chốt của mùa giải.

Dấu ấn 45 phút và bài toán hàng công

Mùa giải 2025/26 của Công Phượng tại đội bóng miền Đông Nam Bộ diễn ra đầy ngắn ngủi nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn đẳng cấp. Anh chỉ mới ra sân vỏn vẹn một hiệp đấu trong cuộc đối đầu với Khánh Hòa tại vòng 8. Dù thời gian thi đấu khiêm tốn, cựu chân sút HAGL vẫn kịp ghi được 1 bàn thắng, minh chứng cho bản năng sát thủ của một ngôi sao hàng đầu.

Sự thiếu vắng Công Phượng là tổn thất không nhỏ cho tham vọng của HLV Nguyễn Việt Thắng. Khả năng gây đột biến và kinh nghiệm trận mạc của anh luôn được đánh giá là chìa khóa để phá vỡ những hàng phòng ngự kiên cố tại sân chơi hạng Nhất.

Sự tỏa sáng của Trần Minh Vương

Dù mất đi quân bài chủ lực, CLB Đồng Nai vẫn đang duy trì được sự ổn định nhờ phong độ ấn tượng của Trần Minh Vương. Cựu tiền vệ HAGL đang thay thế xuất sắc vai trò dẫn dắt lối chơi và trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng, giúp đội nhà duy trì mạch bất bại tại giải hạng Nhất từ đầu mùa đến nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, thất bại duy nhất của Đồng Nai FC là trận thua trước CA TP.HCM tại tứ kết Cúp Quốc gia. Với sự thăng hoa của Minh Vương cùng hệ thống vận hành trơn tru, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn được kỳ vọng sẽ vượt qua khoảng trống mà Công Phượng để lại để hướng tới những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.