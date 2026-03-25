Cú sốc Miami Open: Đàn em Alcaraz lập kỷ lục lịch sử, Taylor Fritz dừng bước sớm Tay vợt trẻ Martin Landaluce gây chấn động khi ngược dòng hạ gục Sebastian Korda, trong khi hạt giống số 10 Taylor Fritz chính thức dừng bước tại vòng 4 Miami Open.

Bất ngờ lớn nhất tại Miami Open năm nay đã gọi tên Martin Landaluce. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, hiện xếp hạng 151 ATP, vừa tạo nên một trong những cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất sự nghiệp để đánh bại Sebastian Korda - người đang có phong độ cao sau khi quật ngã hạt giống số 1 Carlos Alcaraz.

Bản lĩnh thép của "sao mai" 20 tuổi

Sebastian Korda bước vào vòng 4 với tâm thế hưng phấn cao độ. Đối đầu với một Landaluce kém mình hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, hạt giống số 32 nhanh chóng áp đặt thế trận và giành chiến thắng 6-4 trong set mở màn. Tuy nhiên, kịch bản sau đó đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác mà ít người có thể ngờ tới.

Martin Landaluce trở thành niềm hy vọng duy nhất của tennis Tây Ban Nha ở Miami Open

Bước sang set 2, Landaluce thi đấu đầy kiên cường để kéo đối thủ vào loạt tie-break cân não. Tại đây, sức trẻ và bản lĩnh đã giúp tay vợt Tây Ban Nha cứu thành công một match-point quan trọng trước khi thắng ngược 8-6. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì trong set quyết định. Dù Korda nỗ lực đòi lại 1 break-point, Landaluce vẫn xuất sắc đoạt 2 break để ấn định chiến thắng 6-4, hoàn tất màn lội ngược dòng sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Kỷ lục lịch sử sau 30 năm

Chiến thắng này không chỉ đưa Martin Landaluce vào tứ kết mà còn giúp anh thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Trước thềm Miami Open, tay vợt này chưa từng thắng bất kỳ trận đấu nào thuộc hệ thống ATP Tour. Giờ đây, ở tuổi 20, anh trở thành cầu thủ có thứ hạng thấp nhất (hạng 151) lọt vào tứ kết đơn nam giải đấu này kể từ sau Jim Grabb (hạng 185) vào năm 1994.

Đặc biệt hơn, Landaluce chính thức đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt đầu tiên sinh từ năm 2006 trở về sau ghi tên mình vào vòng tứ kết của một giải đấu Masters 1000. Trong bối cảnh các đàn anh đồng hương đều đã sớm dừng bước, Landaluce hiện là niềm hy vọng duy nhất của tennis Tây Ban Nha tại giải đấu trên đất Mỹ.

Hạt giống top 10 tiếp theo gục ngã

Cùng chung số phận với Korda, niềm hy vọng hàng đầu của tennis Mỹ - Taylor Fritz - cũng phải nếm mùi thất bại. Đối đầu với hạt giống số 21 Jiri Lehecka, Fritz đã không thể duy trì được sự ổn định và chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6, 7-6(4), 2-6. Thất bại này khiến Fritz trở thành hạt giống thứ 8 trong nhóm 10 tay vợt dẫn đầu giải đấu phải chia tay Miami Open trước vòng tứ kết.

Về phía Jiri Lehecka, tay vợt người Cộng hòa Séc đang cho thấy phong độ cực cao trong chuyến du đấu Bắc Mỹ. Anh chính thức trở thành người Cộng hòa Séc thứ 3 trong lịch sử lọt vào tứ kết của cả hai giải đấu thuộc "Sunshine Double" (Indian Wells và Miami Open) trong cùng một mùa giải. Tại vòng đấu tiếp theo, Lehecka sẽ đối đầu trực tiếp với hiện tượng Martin Landaluce để tranh một suất vào bán kết.