Cú sốc Roland Garros 2026: Novak Djokovic thua ngược sau khi dẫn trước 2 set Huyền thoại Novak Djokovic chính thức vỡ mộng Grand Slam thứ 25 sau thất bại kịch tính trước Joao Fonseca. Tay vợt 39 tuổi lộ rõ sự kiệt quệ thể lực và nổi cáu với máy quay.

Roland Garros 2026 đang chứng kiến một trong những kỳ giải bất ngờ nhất lịch sử quần vợt đương đại. Chỉ 24 giờ sau khi hạt giống số một Jannik Sinner bị loại, tượng đài Novak Djokovic đã phải ngậm ngùi dừng bước ở vòng 3 trước tay vợt 19 tuổi Joao Fonseca, bất chấp việc đã dẫn trước đối thủ tới 2 set đầu tiên.

Màn ngược dòng kinh điển của thần đồng Brazil

Bước vào trận đấu trên sân Philippe-Chatrier, Novak Djokovic thể hiện bản lĩnh của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam khi dễ dàng áp đặt thế trận. Nole nhanh chóng vươn lên dẫn trước với cùng tỷ số 6-4 trong hai set đầu tiên, tưởng chừng như tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay lão tướng người Serbia.

Djokovic thua ngược Fonseca ở vòng 3 Roland Garros 2026.

Tuy nhiên, kịch bản không tưởng đã xảy ra khi Joao Fonseca bắt đầu bùng nổ. Sức trẻ và những cú né người đánh thuận tay (inside-out forehand) sấm sét của tay vợt Brazil đã hoàn toàn phá vỡ hệ thống phòng ngự của Djokovic. Fonseca lần lượt thắng lại 6-3, 7-5 và 7-5 trong ba set cuối để tạo nên cơn địa chấn tại Paris. Đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp, Djokovic để thua ngược sau khi đã dẫn trước 2-0, lần đầu cũng diễn ra tại Paris vào năm 2010.

Giới hạn thể lực và phản ứng gây bão tại Paris

Trận đấu kéo dài hơn 3 tiếng dưới điều kiện mặt sân đất nện nặng và chậm buổi tối đã bào mòn thể lực của Djokovic. Ở tuổi 39, cộng thêm chấn thương vai chưa hoàn toàn bình phục, Nole lộ rõ dấu hiệu hụt hơi trong set quyết định. Anh liên tục phải tựa vào biển quảng cáo và sử dụng túi đá lớn để hạ nhiệt trong các giờ nghỉ.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc mệt mỏi tột độ, Djokovic đã nổi cáu và xua tay gay gắt yêu cầu nhân viên quay phim truyền hình lùi lại khi người này cố gắng bắt cận cảnh biểu cảm của anh. Sau trận đấu, tay vợt người Serbia thừa nhận: "Đến những set cuối, tôi cảm giác mình không còn đứng vững trên sân được nữa".

Phản ứng gây bão của Djokovic sau trận thua Fonseca.

Dấu hỏi lớn về tương lai của huyền thoại

Dù nhận thất bại cay đắng, Djokovic vẫn thể hiện tinh thần thể thao cao thượng khi dành cái ôm chúc mừng cho đàn em Fonseca tại lưới. Anh thừa nhận đối thủ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và hiểu lý do vì sao truyền thông lại kỳ vọng vào tài năng trẻ này đến vậy.

Thất bại của Djokovic cùng hàng loạt hạt giống như Sinner, Medvedev hay Wawrinka đồng nghĩa với việc Roland Garros 2026 chắc chắn sẽ có một tân vương vào ngày 7/6. Quan trọng hơn, việc liên tục gặp vấn đề về thể lực và chấn thương đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao của Nole trong tương lai, khi anh bỏ ngỏ khả năng trở lại Paris vào năm sau.