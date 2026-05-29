Cú sốc Roland Garros: Jannik Sinner tiết lộ nguyên nhân ngã ngựa dù dẫn trước 5-1 Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner bất ngờ dừng bước sớm tại Roland Garros sau khi để Francisco Cerundolo lội ngược dòng trong trạng thái kiệt quệ về thể lực.

Trong một diễn biến gây chấn động làng quần vợt thế giới, hạt giống số một Jannik Sinner đã chính thức bị loại khỏi Roland Garros ngay từ vòng 2. Dù nắm giữ lợi thế áp đảo khi thắng 2 set đầu và dẫn trước tới 5-1 trong set thứ 3, tay vợt người Italia đã để Francisco Cerundolo xoay chuyển cục diện một cách không tưởng.

Sự sụp đổ khó tin từ thế thắng tuyệt đối

Trận đấu khởi đầu hoàn hảo cho Sinner khi anh làm chủ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở cuối set 3 khi thể lực của tay vợt Italia bắt đầu có dấu hiệu chạm đáy. Tận dụng sự sa sút của đối thủ, Cerundolo đã trình diễn một phong độ xuất sắc khi giành chiến thắng trong 18 trên tổng số 20 game còn lại, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-2.

Sinner đuối sức hoàn toàn ở nửa sau của trận đấu

Bi kịch thể lực: Chóng mặt và buồn nôn

Ngay sau trận đấu, Jannik Sinner đã thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình. Tay vợt này thừa nhận anh đã cảm thấy không ổn ngay từ khi thức dậy và tình hình trở nên trầm trọng hơn dưới thời tiết khắc nghiệt.

“Tôi gặp vấn đề về thể lực ngay từ đầu, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Năng lượng của bản thân xuống cực kỳ thấp”, Sinner bộc bạch. Chính vì tình trạng này, anh đã buộc phải thay đổi chiến thuật, cố gắng kết thúc các pha bóng thật nhanh và dồn lực vào những cú giao bóng, nhưng sự tính toán này đã không mang lại hiệu quả khi cơ thể không còn đủ sức phản ứng.

Phân tích chiến thuật trong tình trạng khẩn cấp

Sinner thừa nhận việc không thể kết thúc trận đấu trong set 3 là hệ quả của việc cạn kiệt năng lượng. Sau khi để thua ngược ở set 3, anh đã chủ động “buông” set 4 nhằm tích lũy những mảnh năng lượng cuối cùng cho set quyết định. Tuy nhiên, việc mất game giao bóng ngay đầu set 5 đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch hồi phục của tay vợt người Italia.

Sự tôn trọng dành cho đối thủ

Dù thất vọng về màn trình diễn của bản thân, Sinner vẫn dành những lời khen ngợi công tâm cho Francisco Cerundolo. Anh nhấn mạnh rằng thất bại này xuất phát từ vấn đề cá nhân nhưng không muốn điều đó làm giảm đi giá trị chiến thắng của đối thủ người Argentina.

Thất bại này không chỉ khiến Sinner mất cơ hội tiến sâu tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về khả năng hồi phục thể lực của anh trong những điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Nhìn chung, đây là một bài học đắt giá về việc quản lý sức khỏe và nhịp độ thi đấu đối với tay vợt trẻ đang giữ vị trí số một thế giới.