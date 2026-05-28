Cú sốc Roland Garros: Zheng Qinwen văng khỏi top 100, Conor McGregor đối mặt nghi vấn giải nghệ Sự sa sút thê thảm của nhà vô địch Olympic Zheng Qinwen tại Roland Garros 2026 cùng những hoài nghi về tương lai của Conor McGregor đang là tâm điểm của làng thể thao thế giới.

Địa chấn đã xảy ra ngay tại vòng mở màn Roland Garros 2026 khi niềm hy vọng số một của quần vợt Trung Quốc, Zheng Qinwen, phải nhận thất bại bẽ bàng. Trận thua này không chỉ chấm dứt hành trình của cô tại Paris mà còn đẩy tay vợt sinh năm 2002 vào một cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng nhất kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Sự sụp đổ của nhà vô địch Olympic Zheng Qinwen

Từng là niềm tự hào với tấm huy chương vàng Olympic Paris 2024, Zheng Qinwen giờ đây đang phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã. Thất bại trước Maja Chwalinska – tay vợt hạng 114 thế giới vừa bước ra từ vòng loại – là minh chứng rõ nhất cho sự đi xuống của cựu số 4 thế giới. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Zheng đã thi đấu bạc nhược và để thua trắng 8 game liên tiếp trong giai đoạn cuối, khép lại trận đấu với tỷ số 4-6, 0-6.

Zheng Qinwen đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp sau thất bại tại Roland Garros.

Hệ quả của trận thua này là vô cùng nặng nề. Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2022, Zheng Qinwen sẽ văng khỏi top 100 trên bảng xếp hạng WTA. Trước khi bước vào giải đấu này, cô cũng đã tụt khỏi top 50, cho thấy một quỹ đạo đi xuống đầy lo ngại đối với một tài năng từng được kỳ vọng sẽ thống trị làng quần vợt nữ thế giới.

Nghi vấn về tương lai của "Gã điên" Conor McGregor

Bên cạnh những diễn biến tại Roland Garros, thế giới võ thuật tổng hợp (MMA) cũng đang xôn xao trước những nhận định về Conor McGregor. Huyền thoại UFC Matt Brown đã đưa ra một dự báo đầy bi quan về khả năng tái xuất của ngôi sao người Ireland. Theo Brown, nếu McGregor không thể xuất hiện tại sự kiện UFC 329 để đối đầu với Max Holloway vào ngày 11/7 tới, nhiều khả năng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại lồng bát giác.

Kể từ sau chấn thương gãy chân kinh hoàng trong trận đấu với Dustin Poirier cách đây 5 năm, McGregor liên tục lỡ hẹn với khán giả. Việc anh rút lui khỏi trận đấu với Michael Chandler trong năm 2024 vì chấn thương ngón chân càng làm tăng thêm sự hoài nghi. Với giới chuyên môn, việc McGregor có thực sự bước qua cánh cửa lồng đấu hay không vào lúc này còn quan trọng hơn cả việc anh thắng hay bại.

Coco Gauff và bản lĩnh thép sau tai nạn

Trái ngược với sự thất vọng từ Zheng Qinwen, tay vợt trẻ người Mỹ Coco Gauff lại cho thấy bản lĩnh tuyệt vời. Dù gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tới sân thi đấu khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, đương kim vô địch vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Cô nhanh chóng đánh bại đồng hương Taylor Townsend với tỷ số 6-4, 6-0 để tiến vào vòng hai.

Khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt và áp lực tại Paris của Gauff đang biến cô trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bên cạnh đó, làng quần vợt cũng ghi nhận sự lên tiếng của Naomi Osaka khi cô bảo vệ bữa tiệc "Black Party" – một sự kiện nhằm kết nối các vận động viên da màu tại giải đấu, trước những tranh cãi không đáng có trên mạng xã hội.

Niềm tự hào nhà Hamilton

Ở một diễn biến khác trên đường đua tốc độ, anh em nhà Hamilton đã có một cuối tuần lịch sử. Lewis Hamilton đã có màn trình diễn xuất sắc để cán đích ở vị trí thứ hai tại Canadian GP trong màu áo Ferrari. Đây được xem là cú hích quan trọng cho tay đua người Anh kể từ khi chuyển sang đội đua Italy.

Cùng thời điểm đó, người em trai Nicolas Hamilton cũng đã làm nên lịch sử khi giành danh hiệu Jack Sears Trophy đầu tiên trong sự nghiệp tại giải British Touring Car Championship. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Nicolas trên bục nhận giải không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh mà còn là niềm tự hào vô bờ bến của gia đình Hamilton.