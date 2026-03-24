Cú sốc tại Miami Open: Daniil Medvedev và Felix Auger-Aliassime đồng loạt bị loại

Văn Thể24/03/2026 05:10

Hạt giống số 9 Daniil Medvedev gục ngã trước Francisco Cerundolo sau 3 set kịch tính, trong khi Felix Auger-Aliassime gây thất vọng khi thua đối thủ không xếp hạt giống.

Vòng 3 giải quần vợt Miami Open đã chứng kiến những cơn địa chấn thực sự khi các hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nam liên tiếp phải dừng bước. Đáng chú ý nhất là thất bại của cựu vô địch Daniil Medvedev và tay vợt người Canada Felix Auger-Aliassime.

Màn sụp đổ khó tin của Daniil Medvedev

Chạm trán hạt giống số 18 Francisco Cerundolo, hạt giống số 9 Daniil Medvedev đã có khởi đầu được mô tả là "thảm họa". Tay vợt người Nga hoàn toàn đánh mất nhịp độ thi đấu và để đối thủ đè bẹp với tỷ số trắng 6-0 ngay trong set 1. Đây là cú sốc lớn đối với á quân Indian Wells, người vốn nổi tiếng với khả năng phòng ngự bền bỉ.

Sang set 2, Medvedev nỗ lực tìm lại phong độ. Anh tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 6-4, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, sự ổn định này không được duy trì lâu trong set đấu quyết định.

Medvedev thua đau

Bước vào set 3, Medvedev tưởng chừng đã nắm chắc lợi thế khi giành được break-point ngay game cầm giao bóng mở màn của Cerundolo. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa, tay vợt người Argentina đã tạo nên màn ngược dòng kịch tính. Cerundolo liên tiếp đoạt lại 2 break-point ở game thứ 2 và game thứ 12 quyết định, qua đó giành chiến thắng 7-5.

Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) nghiêng về Cerundolo. Kết quả này đưa tay vợt người Argentina tiến vào vòng 4 để đối đầu với hạt giống số 31 Ugo Humbert.

Hạt giống số 7 Felix Auger-Aliassime dừng bước sớm

Cùng chung số phận với Medvedev, Felix Auger-Aliassime cũng phải nhận thất bại đầy bất ngờ. Dù được xếp hạng hạt giống số 7, tay vợt người Canada đã không thể vượt qua Térence Atmane, một đối thủ không nằm trong danh sách hạt giống.

Auger-Aliassime để thua sau 3 set đấu với tỷ số 6-3, 1-6, 6-3. Việc các hạt giống hàng đầu liên tiếp bị loại đang khiến cục diện nhánh đấu tại Miami Open trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Thống kê kết quả các trận đấu tiêu biểu:

Tay vợtTỷ số chung cuộcChi tiết các set
Francisco Cerundolo (18) vs Daniil Medvedev (9)2 - 16-0, 4-6, 7-5
Térence Atmane vs Félix Auger-Aliassime (7)2 - 16-3, 1-6, 6-3
