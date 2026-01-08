Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026: Kịch bản khiến tuyển Việt Nam nguy cơ bị loại sớm Màn chia điểm bế tắc trước Singapore đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế chân tường, đối mặt nguy cơ bị loại sớm nếu sảy chân trước Indonesia.

Trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore ngay trên sân Mỹ Đình đã vô tình đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó tại bảng A ASEAN Cup 2026. Với vỏn vẹn 4 điểm sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang xếp ở vị trí thứ ba và chịu áp lực cực lớn trước hai cuộc đối đầu còn lại.

Tuyển Việt Nam rơi vào thế khó với trận hoà Singapore. Ảnh: VFF.

Bế tắc hàng công và cái giá của sự phung phí

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục, tuyển Việt Nam lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở những khoảnh khắc dứt điểm quyết định. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn trong sự bất lực của các CĐV nhà.

Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật dưới sự chỉ đạo của HLV Gavin Lee đã giúp Singapore đứng vững suốt 90 phút. Trận hòa kiên cường trên sân khách giúp đại diện đảo quốc sư tử vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận đấu, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Kịch bản tồi tệ đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik

Cục diện hiện tại khiến truyền thông khu vực, đặc biệt là tờ CNN Indonesia, bắt đầu đưa ra những phân tích về nguy cơ bị loại sớm của "Những chiến binh sao vàng". Dẫn đầu đang là Singapore (7 điểm), xếp thứ hai là Indonesia (5 điểm) và Việt Nam đứng thứ ba (4 điểm).

Theo nhận định từ chuyên gia của CNN Indonesia, kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu tuyển Việt Nam để thua Indonesia ở cuộc đọ sức trực tiếp vào ngày 3/8. Nếu thất bại ở trận đấu này, đồng thời Singapore giành được ít nhất 1 điểm trước Indonesia ở lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam sẽ chính thức bị loại sớm mà không cần quan tâm đến kết quả màn so tài với Campuchia vào ngày 7/8.

Trận "chung kết" sinh tử của bảng A

Màn đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8 được coi là trận đấu mang tính chất sống còn. Một chiến thắng không chỉ giúp Việt Nam đòi lại lợi thế điểm số trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn mở toang cánh cửa bước vào vòng bán kết.

Ngược lại, Indonesia cũng hiểu rằng 3 điểm trọn vẹn trước Việt Nam sẽ giúp họ giành tấm vé đi tiếp sớm một lượt đấu mà không cần bận tâm đến trận gặp Singapore sau đó. Áp lực tâm lý cùng bài toán hiệu quả hàng công đang là thử thách lớn nhất đặt ra cho HLV Kim Sang-sik vào lúc này.