Cục diện điện thoại phân khúc dưới 10 triệu đồng: Cuộc đua camera 200MP và pin khủng Phân khúc smartphone dưới 10 triệu đồng tại Việt Nam chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt về thông số kỹ thuật, từ cảm biến 200MP đến pin dung lượng trên 8.000 mAh.

Thị trường smartphone chính hãng tại Việt Nam trong khung giá từ 8,4 đến 9,9 triệu đồng đang chứng kiến bước chuyển dịch công nghệ rõ rệt. Người dùng trong tầm giá này hiện có thể tiếp cận hàng loạt tiêu chuẩn cao cấp như màn hình AMOLED 120Hz, camera chống rung quang học OIS, bộ nhớ RAM lên đến 12GB và dung lượng pin vượt mốc 8.000 mAh.

Samsung Galaxy A27 5G: Ưu thế về độ ổn định và phần mềm lâu dài

Samsung Galaxy A27 5G phiên bản 6GB/128GB hiện được chào bán ở mức khoảng 8,5 triệu đồng. Hướng đi của Samsung trên thiết bị này không tập trung vào việc áp đảo đối thủ bằng thông số thuần túy mà chú trọng đến giá trị trải nghiệm tổng thể và vòng đời thiết bị.

Galaxy A27 5G 6GB/128GB hiện có giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Máy được trang bị tấm nền Super AMOLED 6,7 inch tần số quét 120Hz, camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS và pin 5.000mAh hỗ trợ 5G. Điểm cộng lớn của thiết bị nằm ở chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn từ Samsung, tạo sự an tâm cho người dùng có nhu cầu sử dụng máy nhiều năm. Tuy vậy, dung lượng RAM 6GB cùng bộ nhớ 128GB có phần khiêm tốn trước nhu cầu quay video độ phân giải cao hoặc lưu trữ nhiều tựa game nặng.

Redmi Note 15 Pro 5G: Sức mạnh phần cứng với camera 200MP và pin 6.580mAh

Được điều chỉnh về mức giá khoảng 9,4 triệu đồng, Redmi Note 15 Pro 5G bản 12GB/256GB trở thành đối thủ đáng gờm nhất về tỷ lệ cấu hình trên giá thành. Thiết bị này gần như định hình lại tiêu chuẩn phần cứng ở phân khúc tầm trung.

Redmi Note 15 Pro 5G 12GB/256GB là cái tên gây chú ý ở phân khúc điện thoại giá dưới 10 triệu đồng tháng 10/2026.

Về khả năng hiển thị và xử lý, máy sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K sắc nét hơn chuẩn Full HD+ thông thường, đi kèm vi xử lý Dimensity 7400-Ultra. Hệ thống nhiếp ảnh tạo khác biệt với cảm biến chính 200MP có OIS. Viên pin dung lượng 6.580mAh đảm bảo thời gian hoạt động bền bỉ, dù người dùng phải đánh đổi bằng khối lượng thân máy đạt mức 210g cùng giao diện HyperOS cần thời gian làm quen.

OPPO Reno12 5G: Cân bằng thiết kế mỏng nhẹ và tốc độ sạc nhanh 80W

Ở mức giá 9,99 triệu đồng cho tùy chọn 12GB/256GB, OPPO Reno12 5G hướng tới phân khúc khách hàng ưu tiên tính công thái học và khả năng hoàn thiện cao cấp. Với trọng lượng chỉ 177g cùng thân máy mỏng kết hợp màn hình cong AMOLED 6,7 inch 120Hz, Reno12 tạo cảm giác cầm nắm thoải mái hơn hẳn các đối thủ cùng tầm.

Reno12 hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc smartphone cân bằng giữa công việc, giải trí và chụp ảnh.

Khả năng nhiếp ảnh của máy được đảm bảo bởi camera chính 50MP OIS và camera selfie 32MP. Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên thiết bị là công nghệ sạc nhanh công suất 80W, vượt trội so với mức tiêu chuẩn 45W phổ biến. Đổi lại, vi xử lý Dimensity 7300-Energy và viên pin 5.000mAh chỉ dừng lại ở mức vừa đủ so với mặt bằng chung các dòng máy pin lớn hiện hành.

Tecno Pova Curve 2 và cuộc cách mạng pin 8.000 mAh trong thân máy 7,42mm

Tecno Pova Curve 2 5G (8GB/256GB) có giá khoảng 9,4 triệu đồng, mang lại đột phá về thiết kế công nghiệp khi tích hợp thành công khối pin 8.000 mAh vào thân máy có độ mỏng ấn tượng chỉ 7,42mm.

Tecno Pova Curve 2 5G có pin 8.000 mAh.

Mẫu máy này trang bị màn hình cong AMOLED 6,78 inch với tần số quét nâng lên mức 144Hz, vận hành bởi chip Dimensity 7100 5G. Dù cụm camera sau 50MP + 2MP và hiệu năng vi xử lý không quá vượt trội, máy vẫn giải quyết triệt để bài toán thời lượng pin cho những người thường xuyên chơi game hoặc di chuyển liên tục mà không cần dùng pin sạc dự phòng.

Nubia Neo 5 Max: Không gian hiển thị 7,5 inch cho nhu cầu giải trí chuyên biệt

Với mức giá khoảng 8,8 triệu đồng, Nubia Neo 5 Max 5G (8GB/256GB) tạo ra phân khúc riêng khi được trang bị màn hình lên tới 7,5 inch, tiệm cận kích thước của một chiếc máy tính bảng mini.

Nubia Neo 5 Max 5G 8GB/256GB có mức giá khoảng 8,8 triệu đồng.

Không gian hiển thị rộng kết hợp cùng viên pin 7.100mAh và hệ thống tản nhiệt tối ưu đem lại lợi thế lớn cho các tác vụ chơi game, xem phim hay làm việc với tài liệu. Dẫu vậy, kích thước vật lý ngoại cỡ cũng đồng nghĩa với việc thiết bị gặp khó khăn khi thao tác bằng một tay hoặc bỏ vào túi quần thông thường.

HONOR 600S: Tiêu chuẩn độ bền và nguồn năng lượng 8.100 mAh

HONOR 600S 5G (6GB/128GB) có giá khoảng 9,49 triệu đồng, định vị là giải pháp chuyên biệt cho người cần một thiết bị bền bỉ khi hoạt động ngoài trời nhờ khả năng kháng bụi nước cấp độ cao và viên pin khủng 8.100 mAh.

HONOR 600S 5G sở hữu viên pin lên tới 8.100 mAh.

Máy dùng màn hình 6,87 inch 120Hz hỗ trợ mạng 5G. Nhược điểm đáng kể của sản phẩm nằm ở việc sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 cùng mức bộ nhớ 6GB/128GB, khiến khả năng xử lý đồ họa phức tạp khó cạnh tranh lại các đại diện cùng tầm tiền.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng máy dưới 10 triệu đồng

Mẫu máy Màn hình Vi xử lý RAM / Bộ nhớ Camera chính Dung lượng pin Giá tham khảo Galaxy A27 5G 6,7 inch Super AMOLED 120Hz - 6GB / 128GB 50MP OIS 5.000 mAh ~8,5 triệu đồng Redmi Note 15 Pro 5G 6,83 inch AMOLED 1.5K 120Hz Dimensity 7400-Ultra 12GB / 256GB 200MP OIS 6.580 mAh ~9,4 triệu đồng OPPO Reno12 5G 6,7 inch AMOLED cong 120Hz Dimensity 7300-Energy 12GB / 256GB 50MP OIS 5.000 mAh (Sạc 80W) ~9,99 triệu đồng Tecno Pova Curve 2 6,78 inch AMOLED cong 144Hz Dimensity 7100 5G 8GB / 256GB 50MP 8.000 mAh ~9,4 triệu đồng Nubia Neo 5 Max 7,5 inch - 8GB / 256GB - 7.100 mAh ~8,8 triệu đồng HONOR 600S 6,87 inch 120Hz Snapdragon 4 Gen 4 6GB / 128GB - 8.100 mAh ~9,49 triệu đồng

Sự phân hóa mạnh mẽ trong cấu hình cho thấy người dùng tầm giá dưới 10 triệu đồng hiện nay có thể lựa chọn thiết bị tối ưu hóa chính xác theo nhu cầu riêng, từ hiệu năng thuần túy, độ bền bỉ pin cho đến yếu tố thẩm mỹ mỏng nhẹ.