Cục diện Ngoại hạng Anh 2025/26: Arsenal đối đầu Man City và kịch bản sốc của Tottenham Với 7 vòng đấu còn lại, Premier League bước vào giai đoạn quyết định khi Arsenal nỗ lực bảo vệ ngôi đầu trước Man City, trong khi Tottenham đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đang tiến gần đến hồi kết với những diễn biến khó lường ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Chỉ còn 2 tháng với 7 vòng đấu then chốt, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh chuẩn bị chứng kiến những cuộc lật đổ và những bi kịch thể thao chưa từng có trong lịch sử.

Ngoại hạng Anh 2025/26 chứng kiến nhiều cuộc đua gay cấn.

Cuộc đua song mã Arsenal - Manchester City

Cuộc đua vô địch hiện đã tách tốp, trở thành màn so tài trực diện giữa Arsenal và Manchester City. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, "Pháo thủ" đang chiếm ưu thế với khoảng cách 9 điểm so với đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn chưa thực sự an toàn khi Man City vẫn còn một trận chưa đá và nắm trong tay quyền tự quyết.

Trận đối đầu trực tiếp vào ngày 19/4 tới tại sân của Man City được coi là "chung kết sớm" của mùa giải. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang có tâm lý hưng phấn sau khi đánh bại chính Arsenal tại chung kết Cúp Liên đoàn (EFL Cup). Trong khi Arsenal phải phân phối sức cho đấu trường Champions League, Man City đã có thể dồn toàn lực cho quốc nội - nơi họ từng có 6 lần đăng quang trong 8 mùa gần nhất nhờ khả năng bứt tốc kinh điển ở giai đoạn cuối.

Hỗn chiến giành vé châu Âu và kỳ tích Brentford

Với khả năng bóng đá Anh sẽ có thêm suất dự Champions League, cuộc đua vào top 5 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Arsenal, Man City, Man Utd và Aston Villa đã tạo được khoảng cách an toàn, nhưng tấm vé dự Europa League và Conference League là mục tiêu của một cuộc "hỗn chiến".

Đáng chú ý, khoảng cách từ vị trí thứ 5 của Liverpool đến vị trí thứ 13 của Bournemouth chỉ là 7 điểm. Trong nhóm này, Brentford đang trở thành hiện tượng khi đứng thứ 7 và đứng trước cơ hội lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục trong lịch sử 134 năm của CLB. Tân binh Sunderland cũng đang duy trì phong độ ấn tượng để nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích tương tự.

Cuộc chiến sinh tử và nỗi lo của Tottenham

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Wolves và Burnley gần như đã chấp nhận số phận khi kém nhóm an toàn lần lượt 13 và 10 điểm. Suất xuống hạng còn lại đang là cuộc trốn chạy của bốn đội bóng: Leeds United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur và West Ham.

Gây sốc nhất chính là tình cảnh của Tottenham Hotspur. Đội bóng Bắc London đã trải qua chuỗi trận không thắng kéo dài từ tháng 12 năm ngoái. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Spurs hoàn toàn có nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ ngay ở vòng đấu kế tiếp, một kịch bản không ai có thể ngờ tới khi mùa giải bắt đầu.

Spurs đang đứng sát nhóm xuống hạng.

Sự thống trị của các cá nhân

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, các cuộc đua cá nhân cũng đang diễn ra cực kỳ kịch tính: