Cục diện tứ kết Champions League: Barcelona đối mặt nguy cơ bị Atletico Madrid lật đổ Vòng tứ kết UEFA Champions League chứng kiến những cuộc đối đầu duyên nợ giữa các đại diện hàng đầu châu Âu. Trong khi Arsenal và PSG chiếm ưu thế, Barcelona đang đứng trước rủi ro lớn nhất do tổn thất lực lượng.

UEFA Champions League sẽ chính thức trở lại vào giữa tuần này với loạt trận tứ kết đầy kịch tính. Với sự góp mặt của 4 nhà vô địch trong 6 mùa giải gần nhất, vòng đấu này không chỉ là cuộc thư hùng của những tên tuổi lớn mà còn ẩn chứa những biến số có thể làm đảo lộn mọi dự đoán tại Puskas Arena.

Thế áp đảo của Arsenal và sức mạnh của PSG

Tại cặp đấu đầu tiên, Arsenal được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm vé đi tiếp khi đối đầu với Sporting Lisbon. Dù đoàn quân của Mikel Arteta vừa trải qua giai đoạn khó khăn tại đấu trường quốc nội với thất bại trước Manchester City và Southampton, họ vẫn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội so với đại diện Bồ Đào Nha.

Arsenal phải hóa giải 'ngựa ô' Sporting.

Sporting Lisbon thường xuyên bộc lộ hạn chế khi phải đối mặt với các hệ thống pressing tầm cao hiện đại. Do đó, khả năng xảy ra bất ngờ ở cặp đấu này được các chuyên gia đánh giá ở mức thấp nhất.

Trong khi đó, đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) đang thể hiện phong độ hủy diệt. Sau khi nghiền nát Chelsea với tổng tỷ số 8-2, đội bóng nước Pháp cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Ngược lại, Liverpool dưới thời Arne Slot đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với chỉ 1 chiến thắng sau 5 trận gần nhất. Với hàng thủ rệu rã vừa nhận thảm bại 0-4 trước Man City, cơ hội để Liverpool lật ngược thế cờ trước dàn siêu sao PSG là rất mong manh.

Cuộc chiến cân não giữa Bayern Munich và Real Madrid

Real Madrid bước vào vòng tứ kết sau khi vượt qua Manchester City, nhưng đối thủ sắp tới của họ là một Bayern Munich cực kỳ kỷ luật dưới trướng Vincent Kompany. "Hùm xám" xứ Bavaria đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Bundesliga và xây dựng được hệ thống phòng ngự chặt chẽ.

Real đối mặt đối thủ cứng cựa Bayern.

Dù Real Madrid sở hữu "DNA Champions League" và dàn sao có khả năng bùng nổ cá nhân, họ lại thiếu sự nhất quán trong vận hành chiến thuật dưới thời Alvaro Arbeloa. Sự tổ chức chặt chẽ của Bayern Munich được dự báo sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Biến số Raphinha và nguy cơ của Barcelona

Bất ngờ lớn nhất của vòng tứ kết có thể xuất hiện trong cuộc đối đầu giữa Barcelona và Atletico Madrid. Mặc dù đang dẫn đầu La Liga, Barcelona lại trở nên vô cùng mong manh khi thiếu vắng trụ cột Raphinha do chấn thương gân kheo.

Các số liệu thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng mang tính quyết định của ngôi sao người Brazil:

Hiệu suất đóng góp: Raphinha ghi 11 bàn và có 3 kiến tạo sau 912 phút, trung bình cứ 65 phút lại đóng góp 1 bàn thắng (vượt trội so với 90 phút của Lamine Yamal).

Khi có Raphinha, tỷ lệ thắng của Barcelona đạt 85,2%. Con số này sụt giảm nghiêm trọng xuống còn 58,3% khi anh vắng mặt.

Sự thiếu vắng này, cộng với triết lý tấn công đôi khi để lộ lỗ hổng phòng ngự của Hansi Flick, là cơ hội để Diego Simeone triển khai lối chơi thực dụng đặc sản. Với một Julian Alvarez đang sung sức, Atletico Madrid hoàn toàn đủ khả năng tiễn Barcelona rời cuộc chơi, tạo nên cú sốc lớn nhất tại vòng tứ kết năm nay.