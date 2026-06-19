Cùng nông dân "gác cổng" đồng ruộng phòng sâu bệnh vụ hè thu

Thục An - 19/06/2026 20:43

Nông dân Hà Tĩnh chủ động phòng trừ sâu bệnh vụ hè thu, trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều loại sâu bệnh có nguy cơ phát sinh, gây hại.