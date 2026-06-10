Cuộc cách mạng của Xabi Alonso tại Chelsea: 7 hạt nhân và kế hoạch thanh lọc đội hình Xabi Alonso chuẩn bị thiết lập triều đại mới tại Chelsea với danh sách 7 cầu thủ nòng cốt, đồng thời để ngỏ khả năng chia tay những ngôi sao đắt giá như Enzo Fernandez.

Xabi Alonso đang chuẩn bị những bước đi đầu tiên trong việc phác thảo một kỷ nguyên mới tại Chelsea. Với tư duy chiến thuật nhạy bén và phong cách quyết đoán, chiến lược gia người Tây Ban Nha dự kiến sẽ thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng sâu rộng vào mùa hè 2026. Trong kế hoạch này, tính hệ thống và sự phù hợp với triết lý được đặt lên hàng đầu, khiến ngay cả những ngôi sao đắt giá nhất cũng không được đảm bảo vị trí.

Alonso bắt tay vào công cuộc xây dựng triều đại ở Chelsea.

Trục xương sống với 7 cái tên không thể đụng đến

Theo báo cáo từ The Athletic, Xabi Alonso cùng ban lãnh đạo Chelsea đã xác định được nhóm nòng cốt gồm 7 cầu thủ đóng vai trò "hạt nhân" trong lối chơi mới. Đây là những cá nhân sở hữu tố chất kỹ thuật và tư duy hiện đại, phù hợp để vận hành triết lý kiểm soát bóng mà Alonso theo đuổi.

Danh sách này bao gồm sự kết hợp giữa những trụ cột kinh nghiệm và các tài năng trẻ sáng giá: Reece James, Cole Palmer, Moises Caicedo, Levi Colwill, Estevao Willian, Joao Pedro và Josh Acheampong. Việc điền tên những cầu thủ trẻ như Acheampong hay Estevao cho thấy tầm nhìn dài hạn của Alonso trong việc xây dựng một đội hình có khả năng thích nghi cao và giàu sức chiến đấu.

Tương lai bất định của Enzo Fernandez và Marc Cucurella

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc cách mạng nhân sự này là vị thế của Enzo Fernandez. Dù từng là bản hợp đồng kỷ lục, tiền vệ người Argentina không nằm trong danh sách "bất khả xâm phạm". Chelsea được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị trị giá từ 120 triệu bảng trở lên cho trường hợp này.

Enzo có thể rời Chelsea.

Bên cạnh đó, hậu vệ Marc Cucurella cũng đối mặt với tương lai mờ mịt. Mặc dù đội bóng không chủ động rao bán, nhưng họ sẵn sàng để cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi nếu nhận được mức giá hợp lý. Việc thanh lọc những cá nhân này được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea giải phóng quỹ lương và tạo không gian cho những tân binh phù hợp hơn với sơ đồ của Alonso.

Các mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm

Để hoàn thiện bộ khung, Xabi Alonso đã nhắm đến ba vị trí ưu tiên bao gồm hậu vệ cánh trái, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh:

Alvaro Carreras: Hậu vệ 23 tuổi của Real Madrid được xem là người kế nhiệm lý tưởng cho Cucurella. Với mức giá khoảng 43 triệu bảng, Carreras sở hữu nền tảng kỹ thuật và sự bền bỉ mà Alonso cực kỳ ưa thích.

Hậu vệ 23 tuổi của Real Madrid được xem là người kế nhiệm lý tưởng cho Cucurella. Với mức giá khoảng 43 triệu bảng, Carreras sở hữu nền tảng kỹ thuật và sự bền bỉ mà Alonso cực kỳ ưa thích. Exequiel Palacios: Alonso muốn tái ngộ với "trò cưng" cũ tại Bayer Leverkusen. Ở tuổi 27 và mức giá khoảng 22 triệu bảng, Palacios là phương án kinh tế nhưng mang lại hiệu quả tức thì nhờ sự am hiểu sâu sắc triết lý của thầy cũ.

Alonso muốn tái ngộ với "trò cưng" cũ tại Bayer Leverkusen. Ở tuổi 27 và mức giá khoảng 22 triệu bảng, Palacios là phương án kinh tế nhưng mang lại hiệu quả tức thì nhờ sự am hiểu sâu sắc triết lý của thầy cũ. Rafael Leao: Ngôi sao của AC Milan là mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh hàng công. Khả năng đột phá và gây đột biến của Leao là mảnh ghép mà Chelsea còn thiếu để trở thành thế lực tại Ngoại hạng Anh.

Phân tích chiến thuật dự kiến

Giới chuyên môn dự đoán Xabi Alonso sẽ linh hoạt giữa hai sơ đồ chính tại Stamford Bridge. Sơ đồ 4 hậu vệ sẽ được ưu tiên để khai thác tối đa khả năng tấn công biên của Reece James. Trong khi đó, phương án 3-4-3 với sự góp mặt của Jorrel Hato cũng là một lựa chọn tiềm năng để gia tăng sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự.

Cuộc cách mạng của Alonso không chỉ đơn thuần là mua sắm ngôi sao, mà là quá trình tái cấu trúc tư duy chơi bóng tại Chelsea. Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho đội bóng thành London dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha.