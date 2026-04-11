Cuộc chiến hàng công tuyển Việt Nam: Thử thách cực đại cho Tiến Linh trước AFF Cup 2026 Sự thăng hoa của Xuân Son và Hoàng Hên tạo áp lực lớn lên các nội binh, buộc HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc kỹ lưỡng bài toán nhân sự cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Hàng công đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt chưa từng thấy khi hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Sự xuất hiện của các nhân tố nhập tịch chất lượng cao đã thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của đội tuyển, đẩy các trụ cột lâu năm vào thế phải nỗ lực vượt bậc để giữ suất đá chính.

Đội tuyển Việt Nam đang có hàng công chất lượng.

Làn sóng nhập tịch và sự thay đổi cán cân quyền lực

Sự hiện diện của bộ đôi gốc Brazil, Xuân Son và Hoàng Hên, đã mang đến làn gió mới trong lối chơi của "Những chiến binh Sao vàng". Những màn trình diễn bùng nổ của họ trong các chiến thắng trước Malaysia và Bangladesh tại FIFA Days tháng 3/2026 không chỉ mang về kết quả thuận lợi mà còn xây chắc vị trí của họ trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Theo giới chuyên môn, khả năng càn lướt, dứt điểm đa dạng và sự hòa nhập nhanh chóng của các tiền đạo nhập tịch đã tạo nên một chuẩn mực mới trên hàng công. Điều này buộc HLV Kim Sang-sik phải đưa ra thông điệp đanh thép: Chỉ những người đạt phong độ cao nhất mới có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, không có ngoại lệ cho bất kỳ cái tên kỳ cựu nào.

Tiến Linh và bài toán lấy lại bản năng sát thủ

Áp lực lớn nhất hiện đang đè nặng lên Nguyễn Tiến Linh - chân sút có bề dày thành tích nhất tại các kỳ AFF Cup trong đội hình hiện tại. Việc vắng mặt trong đợt tập trung gần nhất do sa sút phong độ là hồi chuông cảnh báo cho tiền đạo này. Khi các vệ tinh xung quanh như Phạm Tuấn Hải hay tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, cơ hội để Tiến Linh sửa sai không còn nhiều.

BLV Vũ Quang Huy nhận định: "Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công mạnh nhất trong lịch sử, cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự xuất hiện của Hoàng Hên và Xuân Son là sự bổ sung cần thiết, có khả năng tạo ra sự khác biệt và trở thành mối đe dọa tiềm tàng với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Chính sự cạnh tranh này giúp đội tuyển trở nên mạnh mẽ hơn."

Đa dạng hóa sơ đồ chiến thuật dưới thời Kim Sang-sik

Với nguồn nhân sự dồi dào, HLV Kim Sang-sik có thể linh hoạt chuyển đổi giữa sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 tùy theo đối thủ. Nếu vận hành sơ đồ hai tiền đạo, cơ hội để Tiến Linh sát cánh cùng Xuân Son vẫn rộng mở, miễn là anh sớm tìm lại bản năng ghi bàn vốn có.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Bùi Vĩ Hào, Trần Gia Hưng cùng các ngôi sao giàu kinh nghiệm như Nguyễn Văn Toàn cũng đang tạo ra cuộc đua nảy lửa ở hai hành lang cánh. Đây là cơn đau đầu dễ chịu cho ban huấn luyện nhưng lại là thử thách khắc nghiệt cho mỗi cầu thủ trong hành trình giành vé dự AFF Cup 2026.