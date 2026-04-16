"Cuộc chiến ngầm" giữa Nadal và Federer về cách tính điểm xếp hạng ATP Nhà báo Jon Wertheim tiết lộ bất đồng lớn nhất giữa hai huyền thoại nằm ở việc Nadal muốn đổi hệ thống xếp hạng sang chu kỳ 2 năm để bảo vệ các tay vợt khỏi chấn thương.

Trong suốt hai thập kỷ đối đầu, Roger Federer và Rafael Nadal luôn được xem là biểu tượng của tình bạn và sự cao thượng trong thể thao. Tuy nhiên, đằng sau sự tôn trọng đó là một mâu thuẫn sâu sắc về cấu trúc vận hành của ATP, cụ thể là hệ thống xếp hạng tay vợt thế giới.

Nhà báo thể thao Jon Wertheim gần đây đã tiết lộ về mâu thuẫn hiếm hoi này. Theo đó, điểm xung đột lớn nhất không nằm ở những pha bóng trên sân, mà là nỗ lực của Nadal và đội ngũ trong việc vận động thay đổi hệ thống xếp hạng luân phiên từ 1 năm (52 tuần) sang hệ thống 2 năm (104 tuần).

Lý lẽ của Rafael Nadal: Bảo vệ sự nghiệp trước chấn thương

Quan điểm của Rafael Nadal bắt nguồn từ thực tế thi đấu khắc nghiệt. Hệ thống 1 năm hiện tại buộc các tay vợt phải tham gia giải đấu liên tục để bảo vệ số điểm đã giành được từ mùa trước. Nếu vắng mặt vì chấn thương, họ sẽ mất toàn bộ số điểm và tụt hạng thê thảm, gây khó khăn cho việc quay trở lại.

Nadal và Federer từng có những bất đồng quan điểm sâu sắc về hệ thống tính điểm.

Nadal từng chia sẻ vào năm 2017: "Tôi từng nói lịch thi đấu không hợp lý, nhưng sẽ tốt hơn nếu áp dụng hệ thống xếp hạng 2 năm. Điều đó giúp các tay vợt có khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Với xếp hạng 1 năm, bạn gần như không thể nghỉ ngơi nếu muốn giữ vị trí cao".

Thống kê cho thấy Nadal dù sở hữu nhiều Grand Slam hơn Federer (thời điểm đó) nhưng lại có số tuần ở vị trí số 1 ít hơn đáng kể (209 tuần so với 310 tuần). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc anh thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều mà hệ thống 2 năm có thể đã giúp anh giảm bớt thiệt hại.

Sự phản đối của Roger Federer và tính ổn định của giải đấu

Trái ngược với Nadal, Roger Federer kiên quyết ủng hộ hệ thống 1 năm. "Tàu tốc hành" lo ngại rằng việc tính điểm trong 2 năm sẽ khiến bảng xếp hạng trở nên trì trệ và thiếu tính cạnh tranh.

"Tôi không thích hệ thống 2 năm. Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên nhàm chán. Đây không phải điều tốt cho các tay vợt xếp hạng thấp vì họ sẽ gặp khó khăn lớn để đột phá. Mọi thứ sẽ diễn ra quá chậm và gần như không có sự thay đổi", Federer nhấn mạnh. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ từ ban tổ chức các giải đấu, bởi hệ thống 1 năm khuyến khích các nhà đương kim vô địch quay lại bảo vệ danh hiệu, từ đó duy trì giá trị thương hiệu cho giải.

Tác động từ thực tế: Bài học từ Sinner và Alcaraz

Tính khốc liệt của hệ thống 1 năm đã được minh chứng rõ nét qua trường hợp của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz trong năm 2024-2025. Sau khi vô địch Australian Open, Sinner dẫn đầu thế giới với khoảng cách lớn. Tuy nhiên, chỉ cần vắng mặt 3 tháng, anh đã bị Carlos Alcaraz soán ngôi vào tháng 9.

Dù vậy, giới chuyên gia vẫn đánh giá hệ thống hiện tại là công bằng nhất để phản ánh phong độ thực tế. Việc Pete Sampras giữ vị trí số 1 thế giới trong 6 năm liên tiếp dưới hệ thống này vẫn được coi là một trong những kỷ lục bền bỉ và giá trị nhất lịch sử tennis thế giới.