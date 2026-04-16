Cuộc đại thanh trừng tại Liverpool: 9 ngôi sao chuẩn bị rời Anfield sau mùa giải thất bại Sau khi chính thức mất vé dự Champions League, Liverpool dự kiến đẩy đi hàng loạt trụ cột từ Mohamed Salah đến Alexis Mac Allister để bắt đầu công cuộc tái thiết quy mô lớn.

Liverpool đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc sau khi chính thức bị loại khỏi đấu trường Champions League. Khoảng cách 18 điểm so với Arsenal khi giải đấu chỉ còn 6 vòng là minh chứng cho sự sụp đổ của một đế chế. Theo phân tích từ ký giả Dominic King trên tờ Telegraph Sport, giới chủ đội bóng đang chuẩn bị cho một cuộc đại thanh trừng nhân sự vào mùa hè này, sau khi đã chi ra gần nửa tỷ bảng Anh nhưng chỉ đổi lại sự thất vọng.

Sự kết thúc của một kỷ nguyên: Mohamed Salah

Chuyến lưu diễn chia tay của "Vị vua Ai Cập" đang diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Hình ảnh Khvicha Kvaratskhelia an ủi Mohamed Salah ngay tại Anfield sau bàn thua trước Paris Saint-Germain đã nói lên tất cả. Salah đã sa sút phong độ đáng kể trong mùa giải này. Dù sự ra đi của anh sẽ để lại một khoảng trống khổng lồ về mặt tinh thần và chuyên môn, nhưng đây là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh Liverpool cần một cuộc cách mạng triệt để.

Những trụ cột hàng thủ và tiền vệ đứng trước ngã rẽ

Andy Robertson, người từng là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Lữ đoàn đỏ, đang không nằm trong kế hoạch gia hạn. Có thông tin cho rằng thủ quân tuyển Scotland sẽ ưu tiên chuyển đến Tottenham Hotspur nếu đội bóng này trụ hạng thành công. Việc để một thủ lĩnh phòng thay đồ như Robertson rời đi được xem là một canh bạc rủi ro lớn của ban lãnh đạo.

Bất ngờ nhất là trường hợp của Alexis Mac Allister. Nhà vô địch World Cup có thể trở thành "vật tế thần" để gây quỹ cho giai đoạn tái thiết tiếp theo. Dù còn hai năm hợp đồng, nhưng việc chưa có cuộc đàm phán gia hạn nào diễn ra cùng phong độ đi xuống khiến tương lai của anh tại Anfield trở nên mờ mịt.

Tương lai bất định của các tài năng trẻ

Curtis Jones và Harvey Elliott cũng nằm trong danh sách có thể rời đi. Jones hiện chỉ còn 12 tháng hợp đồng và khao khát được đá chính thường xuyên hơn, với Inter Milan đang nổi lên như một đối tác tiềm năng. Trong khi đó, Elliott vừa trải qua một mùa giải cho mượn thảm họa tại Aston Villa, khiến giá trị của anh sụt giảm và khả năng bị bán đứt là rất cao.

Những bản hợp đồng không còn phù hợp

Joe Gomez và Federico Chiesa là hai cái tên khác chuẩn bị xách vali rời Merseyside. Gomez đã suýt rời đi từ mùa hè năm ngoái và hiện vẫn nhận được sự quan tâm từ các đội bóng như Brighton hay AC Milan. Về phần Chiesa, niềm hy vọng ban đầu đã nhanh chóng vụt tắt sau khi anh không thể cạnh tranh suất đá chính dưới thời huấn luyện viên mới.

Cuối cùng, bộ đôi Calvin Ramsay và Rhys Williams gần như chắc chắn ra đi khi hợp đồng đáo hạn vào tháng 6 tới. Cả hai đều không nằm trong kế hoạch của HLV Arne Slot và cần một khởi đầu mới để cứu vãn sự nghiệp. Một mùa hè đầy biến động đang chờ đợi Anfield khi họ phải đập đi xây lại từ những mảnh vỡ của một mùa giải thất bại.

