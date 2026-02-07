Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026: Kane và Haaland phả hơi nóng vào Messi - Mbappe Messi và Mbappe đang dẫn đầu với 6 pha lập công, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của Erling Haaland cùng Harry Kane đang biến cuộc đua Chiếc giày vàng tại World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đang trở thành sân khấu của những màn trình diễn cá nhân bùng nổ, nơi các kỷ lục cũ bị xô đổ bởi thế hệ siêu sao đương đại. Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng hiện đã hình thành thế chân kiềng đầy kịch tính giữa những huyền thoại đang ở sườn dốc sự nghiệp và những cỗ máy ghi bàn đang ở độ chín nhất.

Những cái tên đang tham gia cuộc đua Chiếc giày vàng tại World Cup. (Ảnh: Sky Sports)

Thế thống trị của Messi và Mbappe

Hiện tại, Lionel Messi và Kylian Mbappe đang tạm thời chiếm giữ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với cùng 6 pha lập công. Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy tư duy chơi bóng thượng thặng và khả năng dứt điểm sắc lẹm, tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Argentina. Trong khi đó, Mbappe đang khẳng định vị thế của một kẻ chinh phục các kỷ lục. Dù đang dẫn đầu, tiền đạo người Pháp vẫn khẳng định mục tiêu tối thượng là bảo vệ ngôi vương cùng Les Bleus thay vì các danh hiệu cá nhân.

Ngay phía sau bộ đôi này là Erling Haaland và Harry Kane với 5 bàn thắng. Haaland vừa chứng minh giá trị của một "sát thủ" vòng cấm khi nổ súng giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội. Tại Atlanta, thủ quân Harry Kane cũng không kém cạnh với cú đúp quan trọng trong chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo, chính thức ghi tên mình vào nhóm ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

Cú đúp mới nhất giúp Kane bám đuổi Messi và Mbappe (Sky Sports)

Những biến số và sự nuối tiếc

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, Vinicius Jr (Brazil) và Ousmane Dembele (Pháp) cũng đang bám đuổi quyết liệt với 4 bàn thắng. Sự đột biến từ các ngôi sao chạy cánh này đang là vũ khí quan trọng nhất của các ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đã phải chia tay nhiều chân sút thượng hạng khi đội tuyển của họ dừng bước sớm.

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Kai Havertz, Deniz Undav (Đức) cùng bộ đôi Cody Gakpo và Brian Brobbey (Hà Lan) sau những thất bại bất ngờ tại vòng 32 đội. Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo đã kịp thời giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng cú đúp vào lưới Uzbekistan, thắp lại hy vọng tạo nên bất ngờ trong phần còn lại của giải đấu.

Lịch sử bị viết lại trên đất Bắc Mỹ

World Cup 2026 đang chứng kiến những cột mốc lịch sử mới được thiết lập. Lionel Messi hiện đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại các kỳ World Cup với 19 pha lập công, vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Miroslav Klose. Kylian Mbappe cũng đã chính thức vượt mặt chân sút người Đức để áp sát thành tích của đàn anh người Argentina.

Xét về hiệu suất, Erling Haaland đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Na Uy tại sân chơi World Cup chỉ sau 2 trận đấu. Harry Kane cũng chính thức vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường này. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ đang kỳ vọng các siêu sao có thể phá vỡ kỷ lục 13 bàn thắng trong một kỳ World Cup của Just Fontaine lập từ năm 1958 - một cột mốc tưởng chừng không thể xô đổ trong suốt gần 7 thập kỷ qua.