Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026: Messi, Mbappe và Haaland tạo thế chân kiềng lịch sử Với 7 bàn thắng sau vòng 1/8, bộ ba Messi, Mbappe và Haaland đang biến World Cup 2026 thành sân khấu của những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng kịch tính và có chất lượng chuyên môn cao bậc nhất trong lịch sử. Sau khi kết thúc vòng 1/8, ba siêu sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland đang cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 pha lập công.

Các siêu sao đang toả sáng đúng kỳ vọng ở World Cup 2026. Ảnh: Sky Sports.

Thế "tam mã" trên đỉnh bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng các tay săn bàn hàng đầu đang cho thấy sự thống trị tuyệt đối của các siêu sao. Erling Haaland là cái tên mới nhất gia nhập nhóm "7 bàn" sau màn trình diễn bùng nổ trước Brazil. Cú đúp vào lưới đội bóng vàng-xanh không chỉ giúp Na Uy lần đầu tiên tiến vào tứ kết mà còn giúp tiền đạo thuộc biên chế Manchester City san bằng cách biệt với hai người đàn anh.

Trong khi đó, Kylian Mbappe và Lionel Messi tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt thường thấy. Một chi tiết đáng chú ý là cả Messi và Mbappe đều đã chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose, thiết lập nên những cột mốc vĩ đại mới cho riêng mình. Sự ổn định của bộ đôi này là minh chứng cho đẳng cấp vượt thời gian tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Những kẻ thách thức và các kỷ lục bị xô đổ

Xếp ngay sau nhóm dẫn đầu là đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane. Với pha lập công trên chấm phạt đền trong chiến thắng nhọc nhằn trước Mexico, Kane hiện đã có 6 bàn thắng. Thành tích ở giải đấu năm nay giúp anh chính thức vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho "Tam Sư" tại các kỳ World Cup.

Đáng chú ý, với việc đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Na Uy ở vòng tứ kết, Harry Kane đang đứng trước cơ hội trực tiếp để rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt qua Erling Haaland trong cuộc đối đầu trực diện giữa hai trung phong xuất sắc nhất Premier League hiện nay.

Nhóm bám đuổi với 4 bàn thắng bao gồm những cái tên như Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) và Ousmane Dembele (Pháp). Tuy nhiên, cơ hội của Vinicius Junior đã chính thức khép lại sau khi Brazil bị loại, tương tự là trường hợp của Ismaila Sarr (Senegal). Ở phía dưới, bộ đôi người Hà Lan là Brian Brobbey và Cody Gakpo dù có 3 bàn thắng nhưng cũng đã hết cơ hội gia tăng thành tích do đội nhà dừng bước.

BXH Vua phá lưới World Cup 2026 hiện tại.

Tham vọng chinh phục những cột mốc không tưởng

Dù con số 7 bàn thắng sau 5 trận là rất ấn tượng, nhưng các chân sút tại World Cup 2026 vẫn đang hướng tới một mục tiêu xa hơn: kỷ lục 13 bàn thắng trong một giải đấu duy nhất của Just Fontaine (Pháp) lập năm 1958. Trong lịch sử World Cup, ngoài Fontaine, chỉ có Gerd Muller (10 bàn, năm 1970) và Sandor Kocsis (11 bàn, năm 1954) là những người chạm tới cột mốc hai chữ số.

Người hâm mộ đang kỳ vọng Messi, Mbappe hoặc Haaland có thể tái hiện kỳ tích sau hơn nửa thế kỷ. Cuộc đua Chiếc giày vàng không chỉ là sự cạnh tranh về số lượng bàn thắng mà còn là cuộc chiến về sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng lên lối chơi tập thể. Haaland đang cho thấy hiệu suất đáng kinh ngạc trong lần đầu tham dự, trong khi Messi và Mbappe sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu sinh tử.