Cuộc đua ghế HLV Man United: Michael Carrick và Julian Nagelsmann dẫn đầu danh sách của Ineos Ineos đang cân nhắc giữa sự ổn định của Michael Carrick và đẳng cấp thế giới từ Julian Nagelsmann cho vị trí thuyền trưởng Man United, trong khi Pochettino dần mất ưu thế.

Cuộc đua giành chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức tại Old Trafford đang bước vào giai đoạn then chốt với sự phân hóa rõ rệt giữa các ứng viên. Michael Carrick, người đang giữ vai trò tạm quyền, đã vươn lên trở thành ứng viên hàng đầu nhờ phong độ thuyết phục của đội bóng. Tuy nhiên, tập đoàn Ineos vẫn đang đặt Julian Nagelsmann vào tầm ngắm như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ.

Michael Carrick: Sự hồi sinh mạnh mẽ của Quỷ đỏ

Kể từ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền vào tháng Giêng sau sự ra đi của Ruben Amorim, Michael Carrick đã tạo nên một luồng sinh khí mới tại Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này, đội chủ sân Old Trafford đã thực hiện một bước tiến thần tốc để chiếm giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, qua đó mở rộng cánh cửa trở lại đấu trường Champions League.

Carrick đang là một trong những ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng Man United.

Điểm sáng lớn nhất của Carrick không chỉ nằm ở kết quả trên sân cỏ mà còn ở khả năng quản trị nhân sự. Ông đã thành công trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa các cầu thủ và người hâm mộ, vốn đã rạn nứt nghiêm trọng trước đó. Những trụ cột như Bruno Fernandes hay tài năng trẻ Kobbie Mainoo đều tìm lại phong độ đỉnh cao dưới phương pháp huấn luyện của Carrick. Điều này tạo ra một lợi thế tâm lý lớn và sự ủng hộ tuyệt đối từ nội bộ đội bóng dành cho ông.

Julian Nagelsmann và rào cản pháp lý của Mauricio Pochettino

Dù Carrick đang thăng hoa, giới chủ Ineos vẫn giữ thái độ thận trọng để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ như trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer. Trong danh sách các chiến lược gia đẳng cấp tinh hoa, Julian Nagelsmann nổi lên là đối thủ lớn nhất. Dù đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức với hợp đồng đến năm 2028, Nagelsmann được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị từ Ngoại hạng Anh vào mùa hè tới.

Ngược lại, cơ hội dành cho Mauricio Pochettino đang sụt giảm nghiêm trọng do những rắc rối về hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer). Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng hợp đồng của Pochettino có cơ chế "tháng lửng lơ", khiến ông không thể rời đi ngay lập tức để kịp bắt đầu mùa giải mới cùng Manchester United. Sự phức tạp về mặt pháp lý này đã đẩy chiến lược gia người Argentina xuống vị trí thấp hơn trong danh sách ưu tiên.

Nagelsmann và Carrick đang là 2 ứng viên hàng đầu cho ghế nóng Man United.

Kế hoạch tuyển chọn huấn luyện viên của Ineos

Bên cạnh hai ứng viên chính, một số cái tên khác cũng đã được xem xét nhưng đều gặp trở ngại. Thomas Tuchel đã gia hạn với đội tuyển Anh, trong khi Carlo Ancelotti và Luis Enrique chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ từ xa. PSG hiện cũng đang nỗ lực giữ chân Enrique bằng một bản hợp đồng mới để ngăn chặn sự tiếp cận từ các đội bóng Anh.

Dự kiến vào tháng 4 tới, Manchester United sẽ bắt đầu các bước tiếp cận chính thức. Ineos ưu tiên tìm kiếm một người không chỉ mang lại kết quả tức thời mà còn phải xây dựng được bản sắc và sự ổn định lâu dài. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trước khi World Cup khởi tranh, nhằm đảm bảo đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình mới.

Cuộc đối đầu giữa sự ổn định từ "người nhà" Carrick và tư duy hiện đại của "ngoại binh" Nagelsmann sẽ là chủ đề trọng tâm tại Manchester trong những tháng tới. Đây không chỉ là việc chọn một huấn luyện viên, mà là xác định hướng đi cho cả một kỷ nguyên mới dưới thời Ineos.