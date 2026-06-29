Cuộc đua giành Brian Brobbey: Man Utd và Chelsea đối đầu vì mục tiêu 55 triệu euro Brian Brobbey trở thành tâm điểm chuyển nhượng sau World Cup 2026. Man Utd và Chelsea đang quyết đấu giành chữ ký tiền đạo trị giá 55 triệu euro từ Sunderland.

Sân khấu World Cup 2026 không chỉ là nơi tôn vinh những huyền thoại mà còn là bệ phóng cho những ngôi sao đang lên. Brian Brobbey, chân sút thuộc biên chế Sunderland, đang chứng minh mình là một trong những món hàng "hot" nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè này sau màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển Hà Lan.

Brobbey có màn trình diễn ấn tượng cho Hà Lan ở World Cup 2026. Ảnh: Imago

Sức hút từ sân khấu World Cup 2026

Theo báo cáo từ Fussball Daten, phong độ của Brian Brobbey đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các câu lạc bộ hàng đầu tại Premier League. Tiền đạo 24 tuổi này vừa trải qua một mùa giải quốc nội đầy hứa hẹn với 7 pha lập công, nhưng chính 3 bàn thắng tại kỳ World Cup vừa qua mới là yếu tố quyết định nâng tầm giá trị của anh trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Hiện tại, mức phí để kích hoạt thương vụ này được ước tính rơi vào khoảng 55 triệu euro. Dù con số này không hề nhỏ, nhưng sự cạnh tranh gắt gao từ Man Utd, Chelsea và Tottenham cho thấy tiềm năng to lớn mà Brobbey sở hữu.

Mảnh ghép chiến thuật lý tưởng

Tại Man Utd, sự ngưỡng mộ dành cho Brobbey không phải là điều mới mẻ. Sự quan tâm này đã nhen nhóm từ triều đại của HLV Erik ten Hag và tiếp tục được duy trì cho đến nay. Các tuyển trạch viên tại Old Trafford đánh giá Brobbey là một mẫu tiền đạo hiện đại với những tố chất ưu tú:

Thể chất vượt trội: Khả năng tỳ đè và che chắn bóng hiệu quả trước các hậu vệ đối phương.

Khả năng tỳ đè và che chắn bóng hiệu quả trước các hậu vệ đối phương. Tốc độ ấn tượng: Sẵn sàng bùng nổ trong các tình huống phản công nhanh.

Sẵn sàng bùng nổ trong các tình huống phản công nhanh. Khả năng pressing: Cường độ hoạt động cao, phù hợp với các hệ thống chiến thuật yêu cầu gây áp lực ngay từ tuyến đầu.

Trong khi đó, Chelsea cũng coi chân sút người Hà Lan là phương án tối ưu để bổ sung sức mạnh cơ bắp cho hàng công. Sự đa năng và khả năng liên kết lối chơi của Brobbey được cho là sẽ giúp đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành của đội bóng thành London.

Thế khó của các ông lớn trên bàn đàm phán

Dù nhận được sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng như Tottenham Hotspur, Aston Villa hay thậm chí là VfB Stuttgart từ Bundesliga, việc đưa Brobbey rời khỏi sân Ánh Sáng (Stadium of Light) chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Sunderland hiện đang nắm giữ lợi thế cực lớn nhờ bản hợp đồng dài hạn với tiền đạo này.

Đội bóng chủ quản kiên quyết bảo vệ tài sản của mình và tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào mang tính chất "ép giá". Với Sunderland, Brobbey là trụ cột không thể thay thế, và họ chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được một con số thực sự thuyết phục.

Thống kê tiêu biểu Chỉ số Bàn thắng tại World Cup 2026 3 bàn Bàn thắng tại giải quốc nội mùa gần nhất 7 bàn Mức giá ước tính 55 triệu euro Độ tuổi 24

Cuộc đua giành chữ ký của Brian Brobbey đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Với việc Sunderland nắm đằng chuôi trên bàn đàm phán, đội bóng nào dám quyết đoán đưa ra lời đề nghị đủ sức nặng đầu tiên sẽ chiếm ưu thế trong việc sở hữu một trong những tiền đạo tiềm năng nhất châu Âu hiện nay.