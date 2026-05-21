Cuộc đua phân loại hàng 10 giờ: Con người vẫn tạm dẫn trước robot Figure 03 Thực tập sinh Aime đã giành chiến thắng sát sao trước robot Figure 03 trong thử nghiệm phân loại 12.924 kiện hàng, tuy nhiên robot gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng vận hành bền bỉ hơn 110 giờ liên tục.

Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa nhóm robot hình người Figure 03 và thực tập sinh tên Aime vừa diễn ra trong ca làm việc kéo dài 10 giờ. Kết quả cho thấy con người vẫn giữ được lợi thế về tốc độ xử lý tinh vi, nhưng máy móc đang dần thu hẹp khoảng cách nhờ khả năng vận hành không mệt mỏi và hệ thống cảm biến thế hệ mới.

Kết quả cuộc đua phân loại hàng hóa thực tế

Nhiệm vụ của cả hai bên là lấy gói hàng, quét mã vạch và đặt chúng lên băng chuyền với yêu cầu mã vạch phải úp xuống. Đây là một quy trình lặp lại liên tục đòi hỏi sự tập trung và khéo léo cao độ.

Tiêu chí Thực tập sinh Aime Nhóm robot Figure 03 Tổng số gói hàng 12.924 12.732 Tốc độ trung bình 2,79 giây/gói 2,83 giây/gói Tình trạng sau 10 giờ Phồng rộp tay, đau nhức Hoạt động bình thường

Kết thúc ca làm việc, Aime giành chiến thắng chung cuộc với số lượng kiện hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự suy giảm sức khỏe thể chất. Ngược lại, nhóm robot gồm 4 thành viên (Jim, Rose, Bob và Frank) luân phiên làm việc và duy trì hiệu suất ổn định mà không cần nghỉ ngơi.

Thử nghiệm phân loại hàng giữa con người và robot Figure 03 (Nguồn: Internet)

Sức mạnh từ mô hình trí tuệ nhân tạo Helix-02

Khả năng thực hiện công việc của Figure 03 không chỉ dừng lại ở các chuyển động cơ học. Robot được trang bị mô hình điều khiển Helix-02, một mạng thần kinh thống nhất do Figure AI phát triển. Hệ thống này tích hợp đồng thời khả năng thị giác, xúc giác, nhận biết vị trí cơ thể và điều khiển toàn thân.

Đáng chú ý, trong khi thử nghiệm đối đầu chỉ kéo dài 10 giờ, buổi phát trực tiếp hoạt động của nhóm robot đã vượt quá mốc 110 giờ liên tục. Tổng số gói hàng mà nhóm robot này phân loại tính đến nay đã vượt con số 140.000, cho thấy tiềm năng thay thế con người trong các công việc có tính chất lặp đi lặp lại và cường độ cao.

Cải tiến kỹ thuật trên thế hệ Figure 03

Figure 03 là phiên bản robot hình người mới nhất, sở hữu nhiều nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm Figure 02. Với chiều cao 173 cm, robot đã được tối ưu hóa về mặt vật lý để trở nên linh hoạt hơn trong môi trường nhà kho.

Trọng lượng và thể tích: Khối lượng giảm 9% và thể tích nhỏ hơn đáng kể giúp robot di chuyển mượt mà và chuyển hướng nhanh hơn.

Hệ thống cảm biến: Robot có khả năng xuất phát nhanh và phanh gấp hiệu quả nhờ các cảm biến nhạy bén.

Bàn tay linh hoạt: Đôi bàn tay mềm mại được tích hợp cảm biến đầu ngón tay có thể phát hiện áp lực cực nhẹ, chỉ khoảng 3 gram (tương đương một chiếc kẹp giấy).

Robot Figure 03 khi phân loại hàng (Nguồn: Internet)

Độ nhạy cao này cho phép Figure 03 cầm nắm những vật dụng mỏng manh như đồ thủy tinh mà không làm vỡ hoặc trượt đổ. CEO Brett Adcock của Figure AI tự tin khẳng định trên mạng xã hội X rằng đây có thể là lần cuối cùng con người giành chiến thắng trong những thử nghiệm tương tự.