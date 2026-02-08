Cuộc đua quyền lực tennis 2026: Ai sẽ thâu tóm 3 danh hiệu Grand Slam còn lại? Sau kỳ tích của Carlos Alcaraz tại Australian Open, tâm điểm tennis thế giới dồn về Roland Garros, Wimbledon và US Open với sự thống trị của Alcaraz và Sinner.

Australian Open 2026 kết thúc với cột mốc lịch sử khi Carlos Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam ở tuổi 22 sau chiến thắng trước Novak Djokovic. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của tay vợt người Tây Ban Nha mà còn mở ra một cuộc đua khốc liệt cho ba danh hiệu lớn còn lại trong năm: Roland Garros, Wimbledon và US Open.

Alcaraz (bên trái) có nhiều khả năng sẽ thâu tóm phần lớn Grand Slam năm 2026

Roland Garros: Pháo đài đất nện và sự trỗi dậy của những thách thức

Giải đấu tại Paris (diễn ra từ 24/5 đến 7/6) luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về thể lực và sự bền bỉ. Tại đây, trật tự cũ và mới đang đan xen mạnh mẽ trên cả nội dung nam và nữ.

Nội dung đơn nữ: Swiatek và áp lực từ Sabalenka

Iga Swiatek vẫn là chuẩn mực trên mặt sân đỏ với 4 danh hiệu Grand Slam tại Philippe-Chatrier. Dù phong độ có lúc trồi sụt, Roland Garros vẫn là nơi tay vợt người Ba Lan tìm lại bản năng tốt nhất nhờ lối chơi bao sân cực tốt.

Roland Garros là "sân nhà" của Swiatek

Tuy nhiên, Aryna Sabalenka đang dần thu hẹp khoảng cách. Với 3 chức vô địch Madrid Open, Sabalenka chứng minh sức mạnh của mình không chỉ giới hạn ở mặt sân cứng. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch Coco Gauff và "viên ngọc" 18 tuổi Mirra Andreeva cũng là những ứng viên nặng ký sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Nội dung đơn nam: Alcaraz và đối trọng Jannik Sinner

Carlos Alcaraz đang là "nhà vua" tại Roland Garros với hai lần vô địch liên tiếp. Khả năng thích nghi tuyệt vời với đất nện biến anh thành ứng viên số một. Đối thủ lớn nhất của anh không ai khác ngoài Jannik Sinner, người đang khao khát danh hiệu này để hoàn tất Career Grand Slam. Ngoài ra, Alexander Zverev và Lorenzo Musetti là những cái tên đủ sức gây khó khăn cho nhóm hạt giống hàng đầu.

Wimbledon: Truyền thống và cơ hội cuối của Djokovic

Mặt sân cỏ tại London (29/6 - 12/7) đòi hỏi kỹ thuật giao bóng và lên lưới điêu luyện. Đây là nơi kinh nghiệm thường lên ngôi trước sức trẻ.

Nội dung nữ: Iga Swiatek đã xóa bỏ định kiến "tay mơ sân cỏ" bằng chức vô địch năm 2025. Tuy nhiên, Elena Rybakina (vô địch 2022) mới là người sở hữu lối chơi tối ưu nhất cho mặt sân này.

Nội dung nam: Alcaraz và Sinner đã chia nhau 3 chức vô địch gần nhất, nhưng Novak Djokovic vẫn là một thế lực. Với 7 lần đăng quang tại đây, Wimbledon 2026 được xem là cơ hội khả dĩ cuối cùng để huyền thoại người Serbia chạm tay vào Grand Slam thứ 25.

US Open: Sự hỗn loạn tại New York

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm (30/8 - 13/9) thường chứng kiến những kịch bản bất ngờ nhất do yếu tố thể lực vào cuối mùa giải.

Sabalenka (bên phải) hướng tới thành công tại Grand Slam cuối năm 2026

Tại nội dung nữ, Aryna Sabalenka đang hướng tới cú hat-trick vô địch liên tiếp tại Flushing Meadows. Sức mạnh và cá tính của cô dường như được sinh ra để dành cho không khí náo nhiệt tại New York. Đối đầu với cô sẽ là niềm hy vọng chủ nhà Coco Gauff và những tay vợt trẻ như Iva Jovic.

Sinner là đối trọng lớn nhất với Alcaraz

Ở nội dung nam, cuộc đua vẫn xoay quanh tam giác quyền lực: Alcaraz, Sinner và Djokovic. Đáng chú ý, người hâm mộ Mỹ đang đặt kỳ vọng lớn vào Ben Shelton và Learner Tien để chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam nam kéo dài 23 năm của quốc gia này. Nhìn chung, phần còn lại của mùa giải 2026 sẽ là cuộc chuyển giao thế hệ quyết liệt nhất trong lịch sử tennis hiện đại.