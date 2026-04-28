Cuộc đua sạc siêu nhanh: Xe điện Trung Quốc hướng tới kỷ lục nạp pin dưới 10 phút Công nghệ pin sạc nhanh trở thành tâm điểm tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh với những bước tiến vượt bậc về thời gian nạp điện. Các hãng xe đang nỗ lực rút ngắn thời gian sạc xuống mức một chữ số để cạnh tranh trực tiếp với xe xăng.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, công nghệ sạc nhanh đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Các nhà sản xuất pin và hãng xe điện Trung Quốc đang bước vào cuộc đua khốc liệt để rút ngắn thời gian nạp năng lượng xuống mức "một chữ số", nhằm xóa bỏ rào cản tâm lý cuối cùng của người tiêu dùng đối với xe điện.

Đột phá công nghệ nạp năng lượng một chữ số

Nhiều nhà cung cấp pin lớn của Trung Quốc bao gồm CALB Group, EVE Energy và Sunwoda đã giới thiệu các sản phẩm có khả năng tăng dung lượng pin lên 70% (từ mức 10% ban đầu) trong vòng chưa đầy 10 phút. Đây là bước tiến đáng kể so với mức trung bình 20 phút của các thương hiệu nước ngoài hiện nay.

Đáng chú ý, hãng xe khởi nghiệp Nio tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thay pin trực tiếp với thời gian thực hiện chỉ mất 3 phút. Ông Li Xianyang, chuyên gia về pin tại Sunwoda, cho biết: “Thời gian nạp năng lượng là rào cản cuối cùng để xe điện vượt qua xe xăng tại Trung Quốc. Vì vậy, mọi hãng xe đều phải cạnh tranh về tốc độ”.

Sunwoda và những ứng dụng thực tế

Sunwoda không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn mở rộng công nghệ sạc nhanh sang xe đạp điện. Hãng giới thiệu loại pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong 20 phút với tuổi thọ đạt ít nhất 2.000 chu kỳ sạc.

Pin xe điện sạc nhanh của Sunwoda

Sự tham gia của các ông lớn BYD và CATL

Cuộc đua này vốn được khởi xướng bởi BYD và CATL. Trước đó, hai gã khổng lồ này đã ra mắt các loại pin tuyên bố có thể nạp từ 10% lên 97% dung lượng trong chưa đầy 10 phút. Tại sự kiện lần này, BYD trưng bày công nghệ Blade Battery 2.0 và Flash Charging, trong khi CATL ra mắt các bộ pin nhẹ hơn cùng chế độ sạc siêu tốc.

Tuy nhiên, ông Gao Huan, Giám đốc công nghệ của CATL, cũng nhấn mạnh việc cần phải cân bằng giữa tốc độ sạc và độ bền của pin. Theo ông, không nên hy sinh sự an toàn và tuổi thọ sản phẩm để chạy theo tốc độ sạc quá nhanh.

Thách thức về độ bền kỹ thuật và chi phí

Dù tốc độ sạc là ưu thế lớn, các chuyên gia ngành xe vẫn bày tỏ sự thận trọng. Markus Fallbohmer từ BMW cho biết hãng sẽ không thỏa hiệp các yếu tố quan trọng khác để tăng tốc độ sạc. Tương tự, Jacky Gu Jie, Phó chủ tịch phụ trách hệ thống truyền động tại Xpeng, cảnh báo việc sạc nhanh thường xuyên có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của pin.

Công nghệ/Hãng Thời gian sạc/thay pin Hiệu suất Sunwoda/CALB Dưới 10 phút 10% lên 70% Nio (Thay pin) 3 phút 100% dung lượng BYD/CATL Dưới 10 phút 10% lên 97%

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chi phí cũng là một rào cản lớn. Công nghệ tiên tiến đồng nghĩa với giá thành sản xuất cao hơn, điều này đòi hỏi các công ty phải cân đối giữa hiệu suất và khả năng tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh doanh số xe điện tại Trung Quốc giảm 23,8% trong quý đầu năm 2026, những cải tiến về sạc nhanh được kỳ vọng sẽ là động lực mới để thu hút khách hàng quay trở lại.