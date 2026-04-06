Cuộc đua thăng hạng Ngoại hạng Anh 2026: Lampard thăng hoa, Wrexham mơ kỳ tích Frank Lampard đang đưa Coventry City tiến sát Ngoại hạng Anh, trong khi Wrexham gây sốc với mục tiêu lịch sử: thăng hạng mùa thứ tư liên tiếp lên giải đấu cao nhất.

Tháng 4/2026, giải hạng Nhất Anh (Championship) bước vào giai đoạn nước rút khốc liệt nhất. Cuộc chiến giành ba tấm vé thông hành lên Ngoại hạng Anh đang chứng kiến sự trỗi dậy của những biểu tượng cũ và các thế lực mới đầy bất ngờ.

Nhóm dẫn đầu: Frank Lampard và giấc mơ tái hiện hào quang

Đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng là Coventry City. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Frank Lampard, "Sky Blues" đang băng băng tiến về đích. Nếu duy trì phong độ hiện tại, họ sẽ chính thức trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau 25 năm chờ đợi kể từ mùa giải 2000/01.

Bám sát phía sau là Millwall. Đội bóng khu vực phía nam London đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chưa từng được hít thở bầu không khí Ngoại hạng Anh. HLV Alex Neil – người có kinh nghiệm đưa Norwich thăng hạng năm 2015 – đang là kiến trúc sư trưởng cho thành công của đội chủ sân The Den.

Middlesbrough và Ipswich Town cũng là những đối trọng đáng gờm. Dù phải thay tướng giữa dòng khi Rob Edwards chuyển đến Wolves, Middlesbrough vẫn duy trì sự ổn định dưới thời Kim Hellberg. Trong khi đó, Ipswich của Kieran McKenna thể hiện bản lĩnh kiên cường dù đã mất đi chân sút chủ lực Liam Delap.

Hiện tượng Wrexham và những màn bứt tốc ngoạn mục

Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào Wrexham. Đội bóng xứ Wales đang hướng tới một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong bóng đá Anh: thăng hạng 4 mùa liên tiếp để đi từ giải bán chuyên lên thẳng Ngoại hạng Anh. Kể từ Giáng sinh, họ đã thực hiện một bước nhảy vọt từ vị trí thứ 15 để chen chân vào nhóm đá play-off.

Bên cạnh đó, Hull City và Southampton cũng đang tạo nên những cú sốc lớn:

Từ đội bóng suýt rớt hạng mùa trước, HLV Sergej Jakirovic đã biến "Bầy hổ" thành một thế lực đáng gờm trong nhóm đua thăng hạng. Southampton: Dưới thời tân HLV Tonda Eckert, đội chủ sân St Mary’s đã có màn lội ngược dòng thần thánh, leo từ vị trí thứ 21 hồi tháng 11 lên nhóm cạnh tranh trực tiếp.

Cơ cấu thăng hạng và thay đổi mang tính bước ngoặt

Theo quy định hiện hành, hai đội dẫn đầu Championship sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp. Các đội xếp từ vị trí thứ 3 đến thứ 6 sẽ bước vào vòng play-off đầy may rủi tại sân Wembley để tìm ra cái tên cuối cùng.

Thứ hạng Suất thăng hạng (Hiện tại) 1 - 2 Thăng hạng trực tiếp 3 - 6 Đá Play-off tranh vé cuối

Đáng chú ý, từ mùa giải 2026/27, bóng đá Anh sẽ áp dụng thể thức play-off mới. Số đội tham dự sẽ được mở rộng từ vị trí thứ 3 đến thứ 8, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng cũng tăng tính khốc liệt cho cuộc đua thăng hạng vốn đã vô cùng căng thẳng.