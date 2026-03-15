Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: 9 vòng đấu định đoạt số phận MU và Liverpool Với khoảng cách điểm số sít sao, cuộc chiến giành vé dự Champions League giữa Manchester United, Aston Villa, Chelsea và Liverpool đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 đang tiến tới kịch bản nghẹt thở nhất trong nhiều năm qua. Khi Arsenal và Manchester City tách tốp để tranh ngôi vương, sự chú ý dồn về cuộc đua giành vé dự Champions League của bốn ứng viên nặng ký: Manchester United, Aston Villa, Chelsea và Liverpool. Chỉ với 9 vòng đấu còn lại, mọi sai lầm vào lúc này đều có thể dẫn đến cái kết trắng tay cho tham vọng châu Âu mùa tới.

Cuộc đua giành vé dự Champions League diễn ra kịch tính.

Manchester United: Thử thách bản lĩnh của Michael Carrick

Đứng ở vị trí thứ 3 với 51 điểm, Manchester United đang nắm quyền tự quyết trong tay. HLV tạm quyền Michael Carrick đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội hình Quỷ đỏ, nhấn mạnh vào khả năng xoay chuyển thách thức thành cơ hội. Tuy nhiên, lịch thi đấu phía trước của họ được ví như "dải lụa gai" với ba trận đối đầu trực tiếp mang tính sống còn.

Cụ thể, Man United sẽ lần lượt tiếp đón Aston Villa, làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea và có trận đại chiến với Liverpool. Hiện chỉ hơn đội xếp thứ 6 là Liverpool đúng 3 điểm, đội bóng của Carrick cần ít nhất một chiến thắng trong chuỗi đối đầu này để củng cố vị thế. Áp lực ngàn cân đang đặt lên vai chiến lược gia 44 tuổi trong việc duy trì sự ổn định – điều vốn là điểm yếu của Quỷ đỏ xuyên suốt mùa giải.

Aston Villa: Bài toán phân phối lực lượng của Unai Emery

Xếp ngay sau MU với cùng 51 điểm nhưng kém về hiệu số, Aston Villa của Unai Emery đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Dù vừa nhận thất bại 1-4 trước Chelsea, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ sự tự tin về thực lực của đội bóng thành Birmingham.

Aston Villa đủ sức gây khó dễ cho bất kỳ ông lớn nào.

Tin vui cho Villa là sự trở lại của thủ quân John McGinn và tiền đạo chủ lực Ollie Watkins đang tìm lại bản năng sát thủ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Emery là việc phải căng sức tại Europa League – giải đấu mà ông luôn khao khát chinh phục. Việc cân bằng nhân sự giữa đấu trường quốc nội và tham vọng tại Istanbul vào tháng 5 sẽ quyết định liệu Villa có đủ hơi để về đích trong top 4 hay không.

Chelsea và Liverpool: Nỗ lực bứt phá từ nhóm bám đuổi

Ở vị trí thứ 5 và thứ 6, cả Chelsea và Liverpool đều đang có 48 điểm. Tại Chelsea, HLV Liam Rosenior đã thành công trong việc ổn định phòng thay đồ và khai thác chiều sâu đội hình vượt trội. Tuy nhiên, sự thiếu kỷ luật và phong độ trồi sụt, điển hình là trận thua Newcastle gần đây, vẫn là rào cản lớn với The Blues.

Chelsea bắt đầu bộc lộ dấu hiệu bất ổn.

Trong khi đó, Liverpool dưới thời Arne Slot đang cho thấy sự thực dụng đáng kinh ngạc. Với sự trở lại của Alexander Isak và lịch thi đấu tại Anfield khá dễ thở, Lữ đoàn đỏ được kỳ vọng sẽ tạo nên cú nước rút ngoạn mục. Đáng chú ý, hai trận đấu cuối cùng của Liverpool sẽ là cuộc đụng độ trực tiếp với Man United và Aston Villa – những trận cầu được coi là chung kết của mùa giải.

Bảng xếp hạng nhóm đua Champions League (Tính đến vòng 29)

Thứ hạng Câu lạc bộ Số điểm Thử thách chính 3 Manchester United 51 Đối đầu trực tiếp 3 đối thủ cạnh tranh 4 Aston Villa 51 Phân phối sức mạnh cho Europa League 5 Chelsea 48 Sự ổn định và kỷ luật nội bộ 6 Liverpool 48 Hàng phòng ngự mong manh và các chuyến làm khách

Nhìn chung, với việc vị trí thứ 5 nhiều khả năng sẽ có suất tham dự Champions League theo quy định mới, cơ hội vẫn chia đều cho cả bốn đội. Tuy nhiên, trong cuộc chiến cân não này, bản lĩnh của các huấn luyện viên và khả năng quản trị nhân sự trong giai đoạn mật độ thi đấu dày đặc sẽ là yếu tố then chốt phân định kẻ thắng người thua.