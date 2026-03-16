Cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh: West Ham, Tottenham và Forest nghẹt thở tìm cửa thoát Khi Wolves và Burnley gần như đã buông xuôi, cuộc chiến trụ hạng đang dồn sức nóng vào Leeds, Tottenham, Nottingham Forest và West Ham với cách biệt chỉ 3 điểm.

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất khi Wolves và Burnley dần tụt lại phía sau. Hiện tại, sự chú ý đổ dồn vào Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest và West Ham – bốn cái tên đang nỗ lực thoát khỏi vị trí thứ 18 đầy rủi ro. Với khoảng cách giữa đội xếp thứ 15 và 18 chỉ vỏn vẹn 3 điểm, mỗi sai lầm trong 8 vòng đấu cuối đều có thể dẫn đến thảm họa rớt hạng.

Cục diện nghẹt thở tại nhóm cuối bảng sau vòng 30

Sau 30 vòng đấu, Leeds United đang tạm dẫn đầu nhóm này với 32 điểm, xếp vị trí thứ 15. Ngay phía sau là Tottenham Hotspur với 30 điểm. Nottingham Forest và West Ham cùng sở hữu 29 điểm, nhưng đội bóng thành London phải chấp nhận đứng thứ 18 do thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Trận hòa của cả bốn đội bóng ở vòng đấu vừa qua dù không làm thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng lại mang đến những tín hiệu tâm lý trái ngược.

West Ham khởi sắc, Nottingham Forest bế tắc hàng công

Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của West Ham khi cầm hòa ứng viên vô địch Manchester City với tỷ số 1-1. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo, "Búa tạ" đang cho thấy sự lột xác mạnh mẽ. Kể từ thất bại trước Nottingham vào đầu tháng 1, West Ham đã giành được 15 điểm sau 9 trận đấu – thành tích tốt nhất trong nhóm đua trụ hạng. Với lịch thi đấu sắp tới gặp cả Arsenal và Leeds, đội bóng này đang nắm trong tay quyền tự quyết.

Ngược lại, Nottingham Forest của chiến lược gia Vitor Pereira đang gặp khủng hoảng trầm trọng ở khâu dứt điểm. Trận hòa không bàn thắng trước Fulham là lần thứ 14 họ tịt ngòi trong mùa giải này. Forest sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn trước trận cầu "6 điểm" mang tính chất sống còn với Tottenham vào ngày 22/3 tới đây.

Forest tiếp tục vô duyên trước khung thành.

Tottenham và Leeds: Tìm sự sống trong nghịch cảnh

Tottenham Hotspur dưới thời HLV Igor Tudor đang trải qua cuộc khủng hoảng toàn diện. Không chỉ bị loại khỏi Champions League, Spurs vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường quốc nội trong năm 2026. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa 1-1 quý giá của Richarlison ở phút 90 trước Liverpool cuối tuần qua đã tiếp thêm niềm tin cho toàn đội. HLV Tudor khẳng định việc giành 1 điểm tại Anfield với đội hình sứt mẻ là thành công lớn về tinh thần.

Tottenham của Tudor vẫn chưa thể thắng tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026.

Trong khi đó, Leeds United cũng đang thể hiện bản lĩnh lì lợm của mình. Dù phải chơi thiếu người từ hiệp hai sau thẻ đỏ của Gudmundsson và Dominic Calvert-Lewin đá hỏng phạt đền, thầy trò Daniel Farke vẫn bảo toàn được 1 điểm trước Crystal Palace. Chuỗi 5 trận không thắng là một tín hiệu báo động, nhưng khả năng thích nghi trong hoàn cảnh ngặt nghèo là vũ khí giúp Leeds trụ vững ở vị trí thứ 15.

Với 8 vòng đấu còn lại, cục diện cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh vẫn là một ẩn số. Khoảng cách mong manh khiến mọi kịch bản đều có thể xảy ra, và bất kỳ đội bóng nào không duy trì được sự tập trung sẽ phải trả giá bằng suất xuống chơi tại Championship mùa sau.