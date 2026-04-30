Cuộc đua trụ hạng V.League: Thanh Hóa và HAGL đi trên dây dù có lợi thế điểm số Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải cùng lịch thi đấu khắc nghiệt, khiến cách biệt 6 điểm với nhóm cầm đèn đỏ trở nên mong manh.

Bước vào vòng 21 V.League, cuộc đua trụ hạng đang chứng kiến những diễn biến đầy căng thẳng khi ranh giới giữa sự an toàn và hiểm họa vẫn còn rất mong manh. Hiện tại, Thanh Hóa đang nắm giữ 20 điểm, ngay sát phía sau là Hoàng Anh Gia Lai với 19 điểm.

So với hai đội bóng đang ở khu vực nguy hiểm là Đà Nẵng và PVF-CAND (cùng có 13 điểm), khoảng cách 6-7 điểm được xem là một lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế nội tại và lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước, cả đội bóng xứ Thanh lẫn đại diện phố Núi đều không được phép lơ là.

Thanh Hóa: Khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Đối với Thanh Hóa, hành trình mùa này giống như một câu chuyện đầy gian truân. Dù kiên cường chiến đấu để tạm đứng ở vị trí an toàn, thầy trò ông Mai Xuân Hợp vẫn đang phải đối mặt với cơn bĩ cực về lực lượng. Lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA đã khiến tập thể này chỉ có thể bổ sung 7 tân binh vào phút chót, nhưng hầu hết vẫn chưa thể tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá.

Nỗi lo càng chồng chất khi tiền đạo chủ lực Rimario bất ngờ về nước, còn tân binh Amar Catic không thể thi đấu vì nhiều lý do khác nhau. Việc thiếu vắng các chân sút ngoại binh, cộng thêm nguy cơ trụ cột bị treo giò vì thẻ phạt, khiến đội hình Thanh Hóa trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Lịch thi đấu sắp tới là một thử thách cực đại khi họ phải đối đầu với ba đối thủ trực tiếp là Becamex TP.HCM, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng cùng những đối thủ mạnh như Hà Nội và Công an Hà Nội.

HAGL: Sự phụ thuộc vào các ngoại binh

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai dù có lịch thi đấu có vẻ dễ thở hơn nhưng cũng đang ở trạng thái cực kỳ rủi ro. Sức mạnh của đội bóng phố Núi hiện nay đang sống bằng hơi thở của bộ đôi ngoại binh Marciel và Jairo. Với một dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm trận mạc, HAGL sẽ lập tức rơi vào thế yếu nếu hai trụ cột này gặp vấn đề về sức khỏe hay phong độ.

Trận đấu với PVF-CAND sắp tới được coi là nút thắt quyết định. Một chiến thắng sẽ giúp họ chạm tay vào tấm vé trụ hạng, nhưng nếu thất bại, thầy trò ông Lê Quang Trãi sẽ bị cuốn ngược vào vòng xoáy tử thần. Sự chủ quan lúc này chính là kẻ thù lớn nhất, bởi ở giai đoạn cuối mùa, các đối thủ như Sông Lam Nghệ An hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.

Khoảng cách điểm số hiện tại chỉ là một lớp lá chắn tạm thời. Cả Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai đều phải coi mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết sinh tử. Một sai lầm nhỏ về tính toán hay một phút thiếu tập trung đều có thể khiến cả hai phải trả giá đắt bằng tấm vé xuống hạng.