Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal đối diện lịch thi đấu giông bão hơn Man City Arsenal đang đứng trước nguy cơ bị Manchester City soán ngôi khi khoảng cách điểm số bị thu hẹp đáng kể cùng lịch thi đấu khốc liệt trong giai đoạn nước rút.

Cuộc đua giành ngai vàng Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất khi lợi thế dẫn điểm của Arsenal dần tan biến trước sức ép nghẹt thở từ đương kim vô địch Manchester City. Trận đại chiến tại sân Etihad vào ngày 19/4 tới đây được giới chuyên môn nhận định là "trận chung kết" định đoạt cả mùa giải.

Arsenal và bài toán tâm lý sau chuỗi trận bất ổn

Chỉ trong vòng một tháng, từ thế thượng phong với khoảng cách 9 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã để đối thủ thu hẹp cách biệt xuống còn 6 điểm. Sự bất ổn khó tin của "Pháo thủ" lộ rõ qua những thất bại liên tiếp tại các đấu trường cúp, đỉnh điểm là trận thua ngay trên sân nhà trước Bournemouth.

Arteta cần vực dậy tinh thần các học trò sau thất bại trước Bournemouth.

Trong bối cảnh Manchester City vẫn còn một trận chưa đấu, áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ thành London là vô cùng khủng khủng khiếp. Nếu không thể giành một kết quả khả quan tại Etihad, Arsenal rất dễ rơi vào tình trạng sụp đổ dây chuyền khi tâm lý thi đấu đang ở mức báo động.

Bản lĩnh và lợi thế thể lực của Manchester City

Trái ngược với sự hụt hơi của đối thủ, Manchester City đang cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch với chuỗi phong độ hủy diệt. Chiến thắng 3-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của thầy trò Pep Guardiola trong giai đoạn then chốt.

Chiến thắng trước Chelsea giúp Man City vẫn nuôi hy vọng vô địch.

Đáng chú ý, việc không còn phải căng sức tại Champions League vô tình trở thành lợi thế lớn cho đội chủ sân Etihad. Điều này giúp dàn sao của Pep Guardiola duy trì được nền tảng thể lực sung mãn nhất. Tâm lý hưng phấn sau chức vô địch Carabao Cup cũng là đòn bẩy quan trọng giúp Man City tự tin trước ngày tái đấu đối thủ trực tiếp.

Lộ trình giông bão ở những vòng đấu cuối

Nhìn vào lịch thi đấu, Arsenal đối mặt với lộ trình chông gai hơn hẳn. Sau chuyến hành quân tới Manchester, họ phải tiếp đón Newcastle và Fulham trên sân nhà. Ngay cả những đội bóng đang vật lộn trụ hạng như West Ham hay Burnley cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, trận kết màn tại sân của Crystal Palace mang đến nỗi lo lớn, khi đối thủ này đang lột xác mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Oliver Glasner.

Phía bên kia chiến tuyến, lịch thi đấu của Man City có phần dễ thở hơn ở giai đoạn giữa với các đối thủ như Burnley và Everton. Tuy nhiên, hiểm nguy vẫn rình rập ở chuyến làm khách tới sân của Bournemouth và trận hạ màn gặp Aston Villa của Unai Emery – đội bóng từng đánh bại họ ở lượt đi. Cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ kịch tính đến tận những phút cuối cùng của mùa giải.