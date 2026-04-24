Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Mikel Arteta và giải đấu mới của Arsenal Sau thất bại sát nút trước Man City, HLV Arteta khẳng định Arsenal đã sẵn sàng cho 5 vòng đấu cuối cùng để quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất khi Mikel Arteta tuyên bố một "giải đấu mới" chính thức bắt đầu cho Arsenal. Với 5 vòng đấu cuối cùng, khoảng cách mong manh giữa Man City và Arsenal hứa hẹn tạo nên một đoạn kết đầy kịch tính và giàu cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Khúc cua định mệnh của Mikel Arteta

Mặc dù Man City đang tạm chiếm ưu thế sau chiến thắng sít sao trong cuộc đối đầu trực tiếp, HLV Mikel Arteta vẫn giữ vững niềm tin sắt đá vào các học trò. "Nếu các cầu thủ cần thêm sự thuyết phục, tôi tin bây giờ họ đã hoàn toàn tin rằng mình có thể vô địch," chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định. Đối với ông, những gì đã qua chỉ là bước đệm cho chiến dịch 5 trận đấu quyết định phía trước.

Arteta có thể giúp Arsenal vượt mặt Man City?

Mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 24 năm đang đặt Arsenal trước một thử thách cực đại về bản lĩnh. Khác với những mùa giải về nhì trước đó, "Pháo thủ" năm nay sở hữu chiều sâu đội hình và tâm lý vững vàng hơn. Việc tiến sâu tại Champions League không chỉ gây áp lực về thể lực mà còn là đòn bẩy tinh thần, đặc biệt nếu họ vượt qua được Atletico Madrid vào giữa tuần tới.

Vết nứt trong bộ máy chiến thắng của Man City

Dù đang dẫn đầu sau chiến thắng 1-0 trước Burnley, tập thể của Pep Guardiola không còn cho thấy sự thống trị tuyệt đối như những mùa giải trước. Sự vắng mặt của "nhạc trưởng" Rodri do chấn thương háng là một tổn thất không thể bù đắp, khiến cấu trúc phòng ngự từ xa của City lộ rõ những khoảng trống chết người.

Hàng thủ của nhà ĐKVĐ cũng liên tục để lộ sơ hở trong các tình huống chuyển trạng thái. Thủ thành Gianluigi Donnarumma dù sở hữu tài năng xuất chúng nhưng vẫn mắc những sai lầm cá nhân đáng tiếc, khiến đội bóng đánh rơi điểm trước Chelsea và West Ham. Tuy nhiên, tại Etihad, Erling Haaland vẫn là nhân tố có thể định đoạt trận đấu bất cứ lúc nào với sức mạnh thể chất vô song, cùng sự hỗ trợ biến ảo từ Jeremy Doku và Rayan Cherki.

Sẽ có một khoảnh khắc kinh điển vào những vào đấu cuối?

Kịch bản nghẹt thở chờ đón phút 90+

Trong khi các giải đấu hàng đầu châu Âu khác như Bundesliga hay La Liga sớm ngã ngũ, Ngoại hạng Anh vẫn duy trì trạng thái "báo động đỏ". Arsenal từng dẫn đầu bảng xếp hạng hơn 200 ngày trước khi để sảy chân trước những đối thủ như Bournemouth hay Forest. Tuy nhiên, màn trình diễn ngang ngửa trước Man City vừa qua cho thấy họ đã đủ chín chắn để nhìn thẳng vào mắt nhà đương kim vô địch.

Lịch thi đấu 5 vòng cuối đầy rẫy hiểm họa khi Arsenal phải làm khách trước West Ham và tiếp đón một Newcastle đầy khó chịu. Trong khi đó, Man City cũng không dễ dàng khi phải chạm trán Aston Villa – đội bóng đang có phong độ cao. Với sự bám đuổi quyết liệt về điểm số, giới chuyên môn kỳ vọng vào một khoảnh khắc kinh điển tương tự như cú sút của Aguero năm 2012 để định đoạt ngôi vương vào giây phút cuối cùng của mùa giải.