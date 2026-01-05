Cuộc đua vô địch và Champions League: 4 điểm nhấn rực lửa tại vòng 35 Ngoại hạng Anh Arsenal đứng trước cơ hội bứt phá ngôi đầu trong khi Man Utd và Liverpool nỗ lực giành vé dự Champions League tại vòng 35 Ngoại hạng Anh đầy biến động.

Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn then chốt, nơi mỗi điểm số đều có thể định đoạt số phận của cả mùa giải. Tâm điểm vòng 35 đổ dồn vào cuộc đua vô địch nghẹt thở của Arsenal, tham vọng trở lại đấu trường châu lục của các ông lớn và những nỗ lực trụ hạng cuối cùng.

Arsenal và cơ hội bứt tốc ngôi vương

Pháo thủ thành London đang đứng trước cơ hội cực lớn để tạo lợi thế tâm lý trong cuộc đua song mã. Nếu đánh bại Fulham, Arsenal sẽ nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 6 điểm. Đây là áp lực không nhỏ dành cho nhà đương kim vô địch trong giai đoạn nước rút.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Kai Havertz chưa đảm bảo thể lực, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Gabriel Jesus. Tiền đạo 29 tuổi là nhân tố duy nhất trong đội hình của Mikel Arteta từng nếm trải cảm giác nâng cao cúp bạc Ngoại hạng Anh. Bản lĩnh và kinh nghiệm của một nhà vô địch từ Jesus được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ sân Emirates.

Đại chiến vùng Tây Bắc và tấm vé Champions League

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Manchester United và Liverpool tại vòng đấu này mang ý nghĩa thực dụng cao độ thay vì chỉ là niềm tự hào vùng miền. Cả Michael Carrick và Arne Slot đang đưa con tàu của mình đi đúng quỹ đạo để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Hiện tại, Liverpool chỉ cần thêm 5 điểm trong 4 trận đấu cuối là đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Manchester United với 61 điểm hiện có, chỉ cần tích lũy thêm đúng 2 điểm nữa là chắc chắn cán đích trong nhóm dẫn đầu. Dù vậy, kịch bản về một trận derby rực lửa và không khoan nhượng là điều chắc chắn xảy ra tại Old Trafford.

Áp lực bủa vây ghế nóng tại Newcastle và Chelsea

Tại khu vực kỹ thuật, Eddie Howe đang bước vào giai đoạn thử thách cực độ để bảo vệ vị trí của mình. Với sự hiện diện của các ông chủ Saudi Arabia trên khán đài, Newcastle buộc phải chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi tiếp đón Brighton. Bài toán hóc búa của Howe nằm ở việc lựa chọn nhân sự hàng công giữa tài năng trẻ Will Osula hay những bản hợp đồng đắt giá như Nick Woltemade và Yoane Wissa.

Tương tự, huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane tại Chelsea cũng lần đầu đối mặt với kỳ vọng phải thắng khi tiếp đón Nottingham Forest. Sau những kết quả khả quan trước các đội bóng lớn, Chelsea cần một lối chơi áp đặt để thuyết phục những cổ động viên khó tính nhất về bản sắc mới của đội bóng.

Khúc cua định mệnh cho nhóm cuối bảng và lời chia tay của John Stones

Cuộc chiến trụ hạng chứng kiến những diễn biến trái ngược. Leeds United có cơ hội chạm mốc 43 điểm – con số an toàn tuyệt đối – nếu vượt qua Burnley, đội bóng đã chính thức xuống hạng. Trong khi đó, Tottenham dưới thời Roberto De Zerbi vẫn đang miệt mài tìm kiếm điểm số trước Aston Villa dù thiếu vắng trụ cột Xavi Simons do chấn thương dây chằng.

Một trong những thông tin gây xúc động nhất vòng đấu là lời chia tay của John Stones. Sau một thập kỷ cống hiến đầy ắp danh hiệu, trung vệ 31 tuổi sẽ rời Etihad vào cuối mùa giải. Stones hiện là mục tiêu săn đón của Everton, đội bóng từng bán anh cho Man City với giá 50 triệu bảng. Trước khi ra đi, ngôi sao người Anh vẫn còn nguyên mục tiêu cùng Man City hoàn tất cú ăn ba quốc nội trong 6 trận đấu cuối cùng của sự nghiệp tại Manchester.