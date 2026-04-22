Cuộc khủng hoảng trung phong nội tại V.League và bài toán nan giải trước sức ép ngoại binh V.League 2025/26 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của ngoại binh trên đường đua Vua phá lưới. Khi các trụ cột như Tiến Linh sa sút, niềm hy vọng ghi bàn của bóng đá Việt Nam đang dồn vào những tài năng trẻ.

Mùa giải LPBank V.League 2025/26 đang đi về những chương cuối, nhưng kịch bản trên bảng xếp hạng các cây săn bàn vẫn không có sự thay đổi đột phá. Sự thống trị tuyệt đối của dàn ngoại binh chất lượng đang đẩy các trung phong nội vào thế khó, đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của hàng công bóng đá Việt Nam.

Sự thoái trào của những biểu tượng hàng công

Trường hợp của Tiến Linh là minh chứng rõ nét nhất cho thực trạng buồn này. Từng là niềm hy vọng số một với phong độ bùng nổ ở mùa giải 2024/25 khi ghi được 14 bàn thắng, tiền đạo sinh năm 1997 hiện đang rơi vào vòng xoáy sa sút. Bước ngoặt tâm lý từ việc mất danh hiệu Vua phá lưới ở phút chót do sai sót rà soát băng hình dường như vẫn chưa được tháo gỡ.

Tiền đạo nội khó cạnh tranh với các "ông Tây".

Khi chuyển sang khoác áo Công an TPHCM, Tiến Linh được kỳ vọng sẽ tìm lại bản năng sát thủ. Tuy nhiên, ở tuổi 29, anh đang gặp khó khăn trước cường độ thi đấu ngày càng khắc nghiệt và sự phong tỏa gắt gao của các hậu vệ đối phương. Sự "rơi tự do" của Tiến Linh không chỉ là câu chuyện phong độ cá nhân mà còn phản ánh tư duy sử dụng nhân sự tại các câu lạc bộ hiện nay.

Chiến thuật lấy ngoại binh làm trọng tâm

Hầu hết các đội bóng tại V.League hiện nay đều xây dựng lối chơi xung quanh trục xương sống là ngoại binh. Các tiền vệ thường có xu hướng ưu tiên dồn bóng cho những tiền đạo ngoại sở hữu thể hình và khả năng càn lướt vượt trội. Điều này vô tình đẩy các chân sút bản địa như Phạm Tuấn Hải hay Việt Cường vào vai trò vệ tinh dạt biên.

Hệ quả là các tiền đạo nội phải hy sinh không gian dứt điểm để phục vụ cho đồng nghiệp ngoại quốc. Trong khi đó, bảng xếp hạng Vua phá lưới hiện tại đang bị chiếm giữ bởi những cái tên như Tagueu, Lucao và đặc biệt là Alan Grafite.

Alan Grafite đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League.

Alan Grafite đang dẫn đầu danh sách với 14 bàn thắng, thể hiện hiệu suất đáng nể. Ngoài ra, sự xuất sắc của Leo Artur cũng khiến đội bóng chủ quản đang phải khẩn trương lên kế hoạch gia hạn hợp đồng nhằm giữ chân ngôi sao này trước sự săn đón của các đối thủ.

Nguyễn Đình Bắc và tia hy vọng từ thế hệ kế cận

Giữa bức tranh ảm đạm, sự vươn lên của Nguyễn Đình Bắc trở thành điểm sáng hiếm hoi. Với 4 pha lập công, cầu thủ trẻ này không chỉ vượt qua thông số của đàn anh Tiến Linh mà còn thể hiện khát khao khẳng định mình mạnh mẽ. Màn trình diễn ấn tượng đã giúp Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng có tiềm lực tài chính lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Đình Bắc vẫn cần thêm thời gian để rèn luyện bản lĩnh và độ quái trong các pha tranh chấp trực tiếp với những hậu vệ ngoại lực lưỡng. Để giải quyết bài toán thiếu hụt trung phong, bóng đá Việt Nam cần một cuộc cách mạng về tư duy chiến thuật, trao nhiều đặc quyền dứt điểm hơn cho nội binh.

Việc nâng tầm chất lượng cầu thủ nội không chỉ phục vụ đội tuyển quốc gia mà còn là yêu cầu cấp thiết để các câu lạc bộ hoàn thiện nền tảng nhân sự, sẵn sàng cho đợt cấp phép của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vào tháng 5 tới.