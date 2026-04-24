Cước vận tải dầu Urals của Nga sang Ấn Độ tăng lên mức 21 triệu USD mỗi chuyến Chi phí vận chuyển dầu thô Urals từ các cảng phía Tây của Nga sang Ấn Độ ghi nhận mức tăng khoảng 2 triệu USD mỗi chuyến trong bối cảnh nhu cầu phục hồi và các hoạt động cảng biển được đẩy mạnh.

Cước vận chuyển dầu thô Urals của Nga từ các cảng phía Tây sang Ấn Độ đã ghi nhận xu hướng tăng trong tuần này. Theo dữ liệu từ Reuters, chi phí vận tải phục hồi do nhu cầu từ thị trường châu Á có dấu hiệu khởi sắc và hoạt động bốc dỡ tại các cảng trung chuyển trọng điểm được nối lại.

Biến động chi phí tại các tuyến vận tải chủ lực

Tại khu vực biển Baltic, chi phí vận chuyển dầu Urals từ các cảng như Primorsk và Ust-Luga đến Ấn Độ hiện đạt khoảng 18 triệu USD cho mỗi tàu Aframax với tải trọng khoảng 100.000 tấn. Mức giá này đã tăng thêm 2 triệu USD so với mức 16 triệu USD ghi nhận vào thời điểm giữa tháng 4/2026.

Tương tự, tại khu vực Biển Đen, cước phí vận chuyển từ cảng Novorossiisk đến Ấn Độ bằng tàu Suezmax (tải trọng khoảng 140.000 tấn) cũng tăng lên ngưỡng 20 - 21 triệu USD mỗi chuyến. Trước đó vài tuần, chi phí cho lộ trình này chỉ dao động quanh mức 19 triệu USD.

Tác động từ cơ cấu đội tàu và các lệnh trừng phạt

Mặc dù khối lượng xuất khẩu dầu của Nga trong đầu tháng 4/2026 có sự tăng trưởng so với tháng liền trước, các cảng Novorossiisk và Ust-Luga vẫn đang vận hành dưới công suất tối đa. Hiện nay, phần lớn các lô hàng dầu Urals được thực hiện bởi "đội tàu bóng tối" - nhóm các tàu vận tải tìm cách né tránh các biện pháp hạn chế từ phương Tây.

Ngược lại, các chủ tàu Hy Lạp vẫn duy trì thái độ thận trọng trong việc hợp tác vận chuyển hàng hóa từ Nga do quan ngại các rủi ro pháp lý. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn chưa thông qua lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải liên quan đến dầu Nga. Đây vốn là một trong những nội dung trọng tâm của gói trừng phạt thứ 20 mà khối này đang nhắm vào Moscow.