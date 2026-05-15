Thể thao Cúp VTV9 - Bình Điền 2026: Lịch thi đấu và thể thức mới nhất Lịch thi đấu bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra từ 15/5 đến 18/5. 8 đội bóng chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Các đội được phép sử dụng ngoại binh.

Danh sách 8 đội tham dự

Việt Nam: VTV Bình Điền Long An, LPB Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank, Hà Nội Tasco Auto. Quốc tế: Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon City (Hàn Quốc), Jiangsu (Giang Tô - Trung Quốc).

Lịch thi đấu theo bảng

Bảng A (VTV Bình Điền Long An, Jiangsu, Binh chủng Thông tin, Vietinbank):

- 15/5 14h: Binh chủng Thông tin vs VietinBank

- 15/5 20h: VTV Bình Điền Long An vs Jiangsu

- 16/5 17h: Jiangsu vs Binh chủng Thông tin

- 16/5 20h: VTV Bình Điền Long An vs VietinBank

- 17/5 20h: VTV Bình Điền Long An vs Binh chủng Thông tin

- 18/5 14h: Jiangsu vs VietinBank

Bảng B (LPB Ninh Bình, Gunma Green Wings, Suwon City, Hà Nội Tasco Auto):

- 15/5 17h: Gunma Green Wings vs Hà Nội Tasco Auto

- 16/5 14h: Suwon City vs LPB Ninh Bình

- 17/5 14h: Gunma Green Wings vs LPB Ninh Bình

- 17/5 17h: Hà Nội Tasco Auto vs Suwon City

- 18/5 16h: Gunma Green Wings vs Suwon City

- 18/5 19h: LPB Ninh Bình vs Hà Nội Tasco Auto

Đánh giá sức mạnh các bảng

Bảng A được xem là cân sức khi các đội Việt Nam có trình độ tương đương, còn Jiangsu là đội bóng giàu kinh nghiệm đến từ Trung Quốc.

Bảng B chứng kiến sự góp mặt của hai đại diện mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, hứa hẹn nhiều trận cầu kịch tính. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Ban tổ chức cho phép các đội đăng ký và sử dụng ngoại binh. Quyết định này giúp tăng sự cạnh tranh, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo cơ hội cho các vận động viên Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các cầu thủ nước ngoài. Giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho khán giả.