Curtis Jones bùng nổ giúp Liverpool giải bài toán Mac Allister tại Champions League Trước thềm đại chiến với Galatasaray tại Champions League, màn trình diễn đạt điểm 10 của Curtis Jones mang lại sự an tâm cho HLV Arne Slot trong bối cảnh Mac Allister chấn thương.

Hành trình chinh phục Champions League của Liverpool đang đứng trước một thử thách lớn khi họ chuẩn bị hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để đối đầu với Galatasaray tại lượt đi vòng 16 đội. Trong bối cảnh trụ cột tuyến giữa Alexis Mac Allister dính chấn thương đầu gối ngay sát giờ G, sự tỏa sáng rực rỡ của Curtis Jones đã trở thành chiếc phao cứu sinh quan trọng cho HLV Arne Slot.

Jones là phương án thay thế Mac Allister.

Áp lực từ chảo lửa Istanbul

Trận đấu sắp tới tại Istanbul không chỉ là một cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là thử thách cực đại về bản lĩnh tinh thần. Sân nhà của Galatasaray vốn nổi tiếng với bầu không khí thù địch, nơi mà bất kỳ đội bóng lớn nào tại châu Âu cũng phải e dè. Đối với The Kop, ký ức về thất bại trước chính đối thủ này tại giai đoạn phân hạng mùa giải năm nay vẫn còn hiện hữu, tạo nên một áp lực không nhỏ lên thầy trò Arne Slot.

Mục tiêu của Liverpool là giành một kết quả khả quan trên sân khách để tạo lợi thế trước trận lượt về tại Anfield vào ngày 19/3. Tuy nhiên, kế hoạch của chiến lược gia người Hà Lan đã bị xáo trộn đáng kể sau những diễn biến không mong muốn từ trận thắng Wolves tại FA Cup vừa qua.

Nỗi lo mang tên Alexis Mac Allister

Chiến thắng 3-1 trước Wolves tại Molineux đã phải đánh đổi bằng chấn thương của Alexis Mac Allister. Phút thứ 82, sau pha va chạm mạnh với Hwang Hee-chan, tiền vệ người Argentina đã phải rời sân trong đau đớn. Những hình ảnh về việc số 10 của Liverpool gặp vấn đề ở đầu gối đã khiến người hâm mộ đội bóng phố cảng không khỏi lo lắng về khả năng ra sân của anh tại đấu trường châu lục.

Mac Allister cần được nghỉ ngơi.

Mặc dù HLV Arne Slot đã lên tiếng trấn an dư luận trong buổi họp báo sau trận đấu rằng ông hy vọng cậu học trò vẫn ổn, nhưng với mật độ thi đấu dày đặc, việc Mac Allister có thể hồi phục 100% thể lực để đá chính trước Galatasaray vẫn là một dấu hỏi lớn. Đây chính là lúc Liverpool cần một phương án dự phòng đủ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa.

Curtis Jones: Màn trình diễn đạt điểm 10

Trong hoàn cảnh khó khăn, Curtis Jones đã nổi lên như một giải pháp hoàn hảo. Tiền vệ 25 tuổi vừa có một màn trình diễn siêu hạng trước Wolves, trực tiếp đập tan những nghi ngờ về phong độ phập phù trong thời gian qua. Những số liệu thống kê từ trận đấu này cho thấy Jones đang ở trạng thái sung sức và sẵn sàng cho những trận đánh lớn.

Cụ thể, Curtis Jones đã thực hiện 51 đường chuyền với tỷ lệ chính xác tuyệt đối 100%. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tiết bóng, anh còn ghi bàn và kiến tạo, in dấu giày vào 2 trên 3 bàn thắng của Liverpool. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách điềm tĩnh của cầu thủ người Anh chính là thứ vũ khí mà Arne Slot đang rất cần.

Jones cần chắt chiu cơ hội để ghi điểm.

Vũ khí chiến thuật cho đấu trường Champions League

Sự điềm tĩnh và khả năng giữ bóng chắc chắn của Curtis Jones được đánh giá là cực kỳ phù hợp với tính chất của các trận đấu cúp châu Âu. Mùa này, Jones đã có 4 lần đá chính tại Champions League và đều để lại dấu ấn đậm nét, đặc biệt là trong các cuộc đối đầu với những đối thủ khó chịu như Frankfurt hay Inter Milan.

Tại một sân vận động cuồng nhiệt như của Galatasaray, sự lạnh lùng của Jones sẽ giúp Liverpool làm nguội những cái đầu nóng của đối thủ và kiểm soát thế trận. Ngay cả khi Mac Allister được các bác sĩ cho phép thi đấu, phong độ ấn tượng của Jones chắc chắn sẽ khiến HLV Arne Slot phải cân nhắc nghiêm túc về một vị trí chính thức cho anh trong đội hình xuất phát. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các phương án nhân sự chất lượng, Liverpool đã sẵn sàng cho mục tiêu đặt chân vào vòng tứ kết.