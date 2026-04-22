Cựu còi vàng Dương Văn Hiền lý giải tình huống U17 Việt Nam bị VAR khước từ phạt đền Dưới góc nhìn chuyên môn, cựu trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng quyết định hủy phạt đền của trọng tài Yusuke trong trận bán kết với U17 Australia là có cơ sở sau khi tham khảo VAR.

U17 Việt Nam vừa ghi tên mình vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U17 Australia. Tuy nhiên, tâm điểm của dư luận sau trận đấu không chỉ là màn ngược dòng của thầy trò HLV Cristiano Roland mà còn là quyết định rút lại quả phạt đền đầy tranh cãi của trọng tài chính Yusuke ở hiệp thi đấu thứ nhất.

Khoảnh khắc "bẻ còi" gây tranh cãi tại bán kết

Tình huống xoay chuyển cục diện diễn ra ở phút 38, khi cầu thủ Sỹ Bách có pha bứt tốc mạnh mẽ xộc thẳng vào vòng cấm địa của đối phương. Trước áp lực truy cản từ O'Carroll bên phía U17 Australia, tiền đạo trẻ của Việt Nam đã ngã xuống. Ngay lập tức, trọng tài Yusuke chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ Australia trong sự phấn khích của các cổ động viên nhà.

Trọng tài có quyết định tranh cãi ở trận U17 Việt Nam gặp U17 Australia. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, kịch tính nổ ra khi tổ trọng tài VAR yêu cầu kiểm tra lại băng hình. Sau vài phút cân nhắc kỹ lưỡng tại màn hình ngoài đường biên, vị "vua áo đen" người Nhật Bản đã đưa ra quyết định gây sốc: hủy bỏ quả phạt đền và xóa thẻ vàng cho O'Carroll. Quyết định này vấp phải sự phản ứng dữ dội vì các góc quay truyền hình cho thấy dường như đã có tác động từ phía sau đối với Sỹ Bách.

Chuyên gia Dương Văn Hiền: "Sự va chạm chưa đủ lớn"

Phân tích về pha bóng nhạy cảm này, cựu Còi vàng Việt Nam Dương Văn Hiền đã đưa ra những nhận định chuyên sâu dưới góc độ luật và quan sát thực tế. Theo ông Hiền, việc xác định lỗi trong tình huống này là cực kỳ phức tạp nếu chỉ nhìn qua màn hình truyền hình thông thường.

"Ở góc máy này rất khó để xác định lỗi hay không. Bởi cầu thủ U17 Australia cũng có động tác xoạc chân hướng vào khung thành cùng hướng di chuyển của tiền đạo U17 Việt Nam. Đó không phải là tình huống xoạc ngang chân", ông Dương Văn Hiền phân tích về kỹ thuật phòng ngự của đối phương.

Đáng chú ý, vị chuyên gia này cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến quyết định của trọng tài: "Tôi có cảm giác sự va chạm không đủ lớn để cầu thủ U17 Việt Nam ngã. Có thể Sỹ Bách bị mất đà. Tôi nghĩ khi trọng tài vào xem VAR có nhiều góc máy thì rõ hơn, và quyết định cuối cùng được trọng tài đưa ra là hoàn toàn có cơ sở".

Bản lĩnh của các cầu thủ trẻ trước thềm chung kết

Bất chấp việc bị tước đi cơ hội mười mươi trên chấm phạt đền, U17 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng khen ngợi. Đội bóng của HLV Cristiano Roland không để tâm lý ức chế chi phối lối chơi. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Mạnh Cường ở cuối hiệp 1, trước khi Nguyễn Lực ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 trong hiệp 2.

Thắng lợi này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh tâm lý vững vàng của lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Vượt qua đối thủ nặng ký Australia, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp U17 Malaysia. Đây là đối thủ mà chúng ta từng giành chiến thắng đậm 4-0 tại vòng bảng, mở ra cơ hội lớn để bước lên ngôi cao nhất của bóng đá trẻ khu vực.