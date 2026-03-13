Cựu danh thủ Malaysia hâm nóng trận gặp Việt Nam và tổ trọng tài K League đến V-League Cựu tiền đạo Safee Sali khẳng định đội tuyển Việt Nam đang chịu áp lực trước Malaysia, trong khi đó V-League đón tổ trọng tài Hàn Quốc cho trận đại chiến giữa Ninh Bình và CAHN.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt với những biến động lớn cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Tâm điểm đổ dồn về cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi những màn "tâm lý chiến" đã bắt đầu nổ ra từ phía đối thủ. Song song đó, sức nóng của V-League 2025/2026 tiếp tục tăng cao với sự xuất hiện của các trọng tài ngoại cho trận cầu đinh của vòng đấu.

Khẩu chiến trước thềm đại chiến Việt Nam - Malaysia

Trước thềm cuộc tái đấu quan trọng vào ngày 31/3 tới, cựu tiền đạo danh tiếng của Malaysia là Safee Sali đã đưa ra những nhận định mang tính khiêu khích. Theo chuyên gia này, chính đội tuyển Việt Nam mới là bên đang cảm thấy lo sợ và phải chịu áp lực nặng nề hơn. Safee Sali tin rằng sự tự tin của Malaysia đang lên cao, tạo ra rào cản tâm lý lớn cho các chiến binh sao vàng.

Việt Nam sẽ có màn tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định chiến lược khi chọn sân Thiên Trường (Nam Định) làm sân nhà thay vì sân Mỹ Đình. Theo ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, việc đưa đội tuyển về thi đấu tại "chảo lửa" Thiên Trường không chỉ nhằm tận dụng bầu không khí cuồng nhiệt của cổ động viên thành Nam mà còn nằm trong kế hoạch lan tỏa tình yêu bóng đá đến nhiều địa phương.

Trọng tài Hàn Quốc điều hành trận cầu đinh V-League

Tại sân chơi quốc nội, vòng 16 V-League 2025/2026 chứng kiến trận đấu tâm điểm giữa Ninh Bình và CLB Công an Hà Nội (CAHN) diễn ra lúc 18h00 ngày 14/3. Đây được xem là trận cầu có tính chất quyết định đến cục diện cuộc đua vô địch mùa này.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác cho trận đấu nhạy cảm này, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã mời tổ trọng tài đến từ Hàn Quốc. Hai trọng tài giàu kinh nghiệm tại K League là Kim Woo-sung và Choi Cheol-jun sẽ trực tiếp cầm còi tại sân vận động Ninh Bình.

Tổ trọng tài người Hàn sẽ điều khiển trận cầu tâm điểm của V-League.

Biến động nhân sự và nỗ lực 'giải cứu' các đội bóng

Trong nỗ lực cải thiện hiệu suất ghi bàn kém cỏi nhất giải đấu, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức chiêu mộ Welder de Jesus Costa. Tiền đạo đến từ giải Hạng Nhì Brazil được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán hàng công của đội bóng miền Trung trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Tại Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh đã có những động thái quyết liệt để hỗ trợ CLB Thanh Hóa vượt qua khó khăn tài chính. Một đề án thành lập bộ môn bóng đá thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã được xây dựng nhằm sử dụng ngân sách để duy trì hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đồng thời, tỉnh vẫn tích cực kết nối để tìm kiếm những nhà tài trợ mới đủ tiềm lực sát cánh cùng doanh nghiệp chủ quản hiện tại.

AFC đối mặt với chỉ trích về vấn đề nhập tịch của Malaysia

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang chịu áp lực lớn từ dư luận quốc tế do chậm trễ trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến quy trình nhập tịch cầu thủ của Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng sự trì hoãn này đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính công bằng của các giải đấu châu lục, tạo nên một tiền lệ không tốt cho bóng đá khu vực.