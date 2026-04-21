Cựu HLV Philippe Troussier chuẩn bị trở lại Việt Nam đảm nhiệm công tác đào tạo trẻ Sau hai năm rời ghế nóng đội tuyển quốc gia, chiến lược gia Philippe Troussier được cho là sắp tái xuất bóng đá Việt Nam tại một trung tâm đào tạo tài năng trẻ.

Philippe Troussier, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, dự kiến sẽ sớm quay trở lại dải đất hình chữ S để tham gia vào công tác đào tạo bóng đá trẻ. Đây là bước đi chiến thuật phù hợp với triết lý xây dựng nền tảng lâu dài mà vị chiến lược gia người Pháp luôn theo đuổi suốt sự nghiệp.

Philippe Troussier được cho sắp trở lại Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo các nguồn tin uy tín, thay vì ngồi vào chiếc ghế nóng tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp, ông Troussier sẽ gắn bó với một trung tâm đào tạo trẻ. Quyết định này đánh dấu sự trở lại của "Phù thủy trắng" với niềm đam mê ươm mầm tài năng, tương tự giai đoạn ông từng ghi dấu ấn đậm nét tại trung tâm PVF trước đây.

Sự trở lại của triết lý đào tạo nền tảng

Kể từ khi chia tay đội tuyển quốc gia vào tháng 3/2024, ông Troussier đã trở về Pháp và không dẫn dắt thêm bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào trong suốt 2 năm qua. Việc quay lại Việt Nam để làm bóng đá trẻ được giới chuyên môn đánh giá là nước đi hợp lý, giúp ông phát huy tối đa sở trường sư phạm và xây dựng hệ thống kỹ thuật từ cấp cơ sở.

Trước đó, trong giai đoạn 2018 - 2021, ông từng dẫn dắt U20 Việt Nam thi đấu ấn tượng, nổi bật là trận hòa trước U20 Nhật Bản để đoạt vé dự vòng chung kết U20 châu Á. Những phương pháp huấn luyện chỉn chu về tư duy chiến thuật và kỹ năng chạm bóng bước một của ông đã tạo nên nền móng quan trọng cho nhiều thế hệ cầu thủ.

Di sản và những đóng góp thầm lặng

Mặc dù triều đại của HLV Troussier tại cấp độ đội tuyển quốc gia trải qua nhiều thăng trầm với các thất bại tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2026, nhưng giá trị từ khâu đào tạo trẻ của ông vẫn hiện hữu rõ nét. Những "ngọc thô" từng được ông tin tưởng trao cơ hội đã vươn tầm mạnh mẽ trong những năm qua.

Cụ thể, lứa cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn đã đóng góp công lớn vào chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, bao gồm chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tấm huy chương vàng SEA Games 33 và vị trí thứ ba tại giải U23 châu Á 2026. Đây là minh chứng cho tầm nhìn xa của ông trong việc đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ.

Tín hiệu về một dự án mới

Những đồn đoán về màn tái xuất này càng có thêm cơ sở khi trợ lý ngôn ngữ Hoàng Xuân Bách – người cộng sự thân cận từng sát cánh cùng ông Troussier – vừa nói lời chia tay một câu lạc bộ tại tỉnh Bắc Ninh. Sự trùng hợp này gợi mở về khả năng bộ đôi này sẽ sớm tái hợp để bắt đầu một dự án đào tạo đầy tâm huyết dành cho thế hệ tương lai.

Với sự trở lại của một chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc bóng đá bản địa, người hâm mộ kỳ vọng vào một cú hích mới cho công tác đào tạo trẻ, giúp bóng đá Việt Nam xây dựng được lớp kế cận chất lượng và bền vững hơn trong tương lai.