Cựu Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel bị loại sớm tại chương trình thiết kế thời trang Dù sở hữu vương miện Miss Universe 2022 và bằng cử nhân thiết kế, R'Bonney Gabriel vẫn phải dừng bước sớm do bộ trang phục bị đánh giá thiếu đột phá và quá an toàn.

R'Bonney Gabriel, Miss Universe 2022, vừa gây bất ngờ lớn khi phải dừng chân sớm tại một chương trình truyền hình thực tế về thiết kế thời trang. Dù sở hữu danh hiệu cao quý nhất trong giới sắc đẹp, người đẹp gốc Philippines không thể tận dụng được lợi thế này và chính thức bị loại chỉ sau hai tập phát sóng.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ bị loại khỏi một chương trình thiết kế thời trang. (Ảnh IGNV)

Thử thách chuyên môn và triết lý thiết kế bền vững

Trước khi đăng quang Miss Universe, R’Bonney Gabriel vốn là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang và xây dựng thương hiệu riêng. Cô nổi tiếng với phong cách tái chế (upcycling), sử dụng các chất liệu cũ để tạo ra sản phẩm mới nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Trong thử thách quyết định tại cuộc thi, Gabriel mang đến bộ trang phục làm từ chất liệu denim tái chế, điểm nhấn là chiếc mũ trùm đầu cỡ lớn. Theo chia sẻ của cô, thiết kế này phản ánh trung thành triết lý sáng tạo và cam kết phát triển thời trang bền vững mà cô đã theo đuổi nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự nhất quán trong phong cách cá nhân lại chưa đủ để thuyết phục hội đồng giám khảo ở góc độ thi đấu chuyên môn.

Nhận xét khắt khe từ hội đồng giám khảo

Siêu mẫu Tyra Banks, thành viên ban giám khảo, thừa nhận bộ trang phục của R'Bonney Gabriel có tính ứng dụng cao nhưng lại thiếu đi sự đột phá cần thiết cho một cuộc thi sáng tạo. Bà đánh giá thiết kế này chỉ dừng lại ở mức "tốt" trong khi tiêu chí mà chương trình tìm kiếm là sự "xuất sắc" và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Đồng quan điểm, các giám khảo khác nhận định sản phẩm từ chất liệu denim của cô khá an toàn và thiếu sức cạnh tranh so với các đối thủ. Việc chú trọng quá mức vào tính thực dụng đã khiến bộ trang phục mất đi cảm hứng nghệ thuật và dấu ấn sáng tạo mạnh mẽ.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ bị loại khỏi một chương trình thời trang. (Ảnh IGNV)

Tương lai phía sau thất bại tại chương trình thực tế

Sau khi nhận kết quả, R'Bonney Gabriel không giấu được sự thất vọng và thừa nhận bản thân cảm thấy xấu hổ vì chưa thể hiện được hết năng lực. Dù vậy, cô khẳng định kết quả này không định nghĩa toàn bộ sự nghiệp thiết kế của mình. Thất bại này được cô xem là một trải nghiệm quý giá trên hành trình theo đuổi đam mê thời trang chuyên nghiệp.

Sự việc R'Bonney Gabriel bị loại sớm đã thu hút sự thảo luận lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho việc danh hiệu Miss Universe không phải là tấm vé bảo đảm thành công khi bước sang một lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn khắt khe như thiết kế thời trang. Trước đó, Gabriel từng ghi dấu ấn khi là người đẹp thứ 9 của Mỹ giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2022.