Cựu Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel chia sẻ về thất bại tại cuộc thi thiết kế thời trang Dù dừng bước sớm tại chương trình thiết kế chuyên nghiệp, Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel vẫn khẳng định giá trị của sự mạo hiểm và triết lý thời trang bền vững.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel vừa chính thức khép lại hành trình tại một chương trình truyền hình thực tế về thiết kế thời trang sau khi bị loại ở tập 2. Kết quả này gây bất ngờ cho nhiều khán giả, bởi người đẹp Mỹ vốn có nền tảng chuyên môn vững chắc và đang vận hành thương hiệu thời trang riêng trước khi đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Triết lý sáng tạo và tinh thần đón nhận thất bại

Sau khi kết quả được công bố, R'Bonney Gabriel đã có những chia sẻ thẳng thắn về mẫu thiết kế khiến cô phải dừng chân sớm. Trên trang cá nhân, cựu Hoa hậu Hoàn vũ đăng tải hình ảnh bộ trang phục và khẳng định bản thân vẫn yêu thích tác phẩm này dù hội đồng giám khảo có góc nhìn khác biệt.

"Tôi luôn tin rằng việc dám thử sức rồi thất bại vẫn tốt hơn là không bao giờ dám bắt đầu. Chúng ta thường tự ngăn cản mình mạo hiểm vì nỗi sợ bị từ chối hay xấu hổ, nhưng cuộc sống quá ngắn để không theo đuổi những cơ hội mình mong muốn", R'Bonney Gabriel chia sẻ. Cô cũng cho biết thêm về dự định tinh chỉnh một số chi tiết và thử nghiệm mẫu thiết kế này trên các chất liệu vải khác nhau trong tương lai.

R'Bonney Gabriel mặc thiết kế do chính cô làm tại chương trình về thời trang. (Ảnh IGNV)

Phân tích kỹ thuật và đánh giá từ hội đồng chuyên môn

Trong phần thi quyết định, R'Bonney Gabriel trình làng mẫu trang phục được thực hiện từ chất liệu denim tái chế, đi kèm điểm nhấn là chiếc mũ trùm đầu (hoodie) kích thước lớn. Đây là thiết kế phản ánh rõ nét kỹ thuật xử lý chất liệu và triết lý thời trang bền vững mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

Tuy nhiên, bộ trang phục không nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo. Siêu mẫu Tyra Banks nhận xét rằng dù thiết kế có tính ứng dụng thực tiễn, nhưng vẫn thiếu đi sự đột phá và khác biệt cần thiết để tạo dấu ấn tại một sân chơi đòi hỏi tính sáng tạo cao. Sự thiếu hụt về yếu tố "bùng nổ" trong cấu trúc trang phục được cho là nguyên nhân chính khiến đại diện từ Mỹ phải rời cuộc chơi sớm.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ có đam mê với thiết kế thời trang.

Nền tảng chuyên môn của Miss Universe 2022

Trước khi trở thành người đẹp thứ 9 của Mỹ giành vương miện Miss Universe, R'Bonney Gabriel đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang. Cô xây dựng sự nghiệp dựa trên định hướng thời trang bền vững, ưu tiên sử dụng chất liệu tái chế và các kỹ thuật thủ công để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Việc tham gia chương trình thiết kế được xem là bước đi chiến lược để R'Bonney khẳng định năng lực chuyên môn ngoài danh hiệu hoa hậu. Dù hành trình khép lại sớm, tinh thần sẵn sàng đối mặt với thử thách của cô vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ và đánh giá tích cực từ cộng đồng mộ điệu thời trang.