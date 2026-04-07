Cựu lãnh đạo PlayStation đánh giá Steam Machine: Trải nghiệm như console nhưng hiệu năng chỉ ở mức trung bình Shuhei Yoshida, cựu Chủ tịch Sony Interactive Entertainment, đánh giá Steam Machine của Valve có thiết kế tinh tế và giao diện thân thiện, nhưng gây thất vọng về hiệu suất 3D và mức giá hơn 1.000 USD.

Shuhei Yoshida, nhân vật kỳ cựu từng giữ chức Chủ tịch Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, vừa đưa ra những nhận xét chi tiết về Steam Machine - mẫu PC chuyên game phòng khách mới nhất của Valve. Dù đánh giá cao nỗ lực của Valve trong việc mang lại trải nghiệm tiện dụng như một chiếc console, ông Yoshida vẫn thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu về hiệu năng và mức giá của thiết bị này.

Thiết lập Steam Machine của cựu lãnh đạo SIE Shuhei Yoshida

Hiệu năng 3D gây thất vọng và vấn đề tương thích

Sau vài giờ trải nghiệm thực tế, Shuhei Yoshida đã chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội X. Ông mô tả hiệu suất đồ họa 3D của Steam Machine chỉ ở mức "meh" (tầm thường). Một điểm khiến vị chuyên gia này ngạc nhiên là hệ thống tự động thiết lập độ phân giải mặc định là 1080p, điều khiến ông liên tưởng đến thời kỳ của PlayStation 4 thay vì một thiết bị hiện đại năm 2026.

Mặc dù được trang bị ổ cứng SSD NVMe PCIe Gen 4 tốc độ cao, Steam Machine vẫn gặp khó khăn trong việc khởi động một số trò chơi. "Một số game mất rất nhiều thời gian để tải. Tôi không hiểu hệ thống đang xử lý việc gì trong lúc đó", Yoshida cho biết. Bên cạnh đó, ông cũng nhận xét các cần analog trên Steam Controller mới có cảm giác lỏng lẻo hơn so với sở thích cá nhân, trong khi phần bàn di chuột (touchpad) lại quá nhạy, gây khó khăn trong quá trình điều khiển.

Điểm sáng từ thiết kế và trải nghiệm người dùng

Dù có những lời chê về phần cứng, Yoshida không phủ nhận những ưu điểm trong thiết kế của Valve. Ông đặc biệt khen ngợi giao diện người dùng (UI) dễ sử dụng và tính năng cho phép khởi động máy trực tiếp từ nút bấm trên tay cầm – thứ mà ông gọi là "tính năng sát thủ".

Thiết bị còn ghi điểm nhờ các chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như: tấm ốp mặt trước (faceplate) có thể thay đổi, video khởi động ngẫu nhiên thú vị, cùng kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cực kỳ yên tĩnh. Đối với Yoshida, giá trị lớn nhất của Steam Machine là khả năng mang thư viện game Steam lên màn hình TV tại phòng khách một cách dễ dàng.

Thông số kỹ thuật và rào cản về giá thành

Steam Machine được Valve ra mắt vào cuối tháng 6/2026 dưới dạng một chiếc PC mini hình khối. Dưới đây là cấu hình chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý (CPU) AMD Zen 4 bán tùy chỉnh (6 nhân, 12 luồng) Đồ họa (GPU) Kiến trúc RDNA3 (28 đơn vị tính toán) Bộ nhớ RAM 16 GB DDR5 Bộ nhớ đồ họa 8 GB GDDR6 VRAM

Tuy nhiên, mức giá chính là rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng. Phiên bản cơ sở với bộ nhớ 512 GB có giá khởi điểm lên tới 1.049 USD và chưa bao gồm tay cầm Steam Controller. Mức giá này được đánh giá là khá cao, tương đương với giá của Steam Deck OLED trên một số thị trường thứ cấp do tình trạng đầu cơ.

Tổng kết lại, cựu lãnh đạo PlayStation quyết định giữ lại thiết bị này vì sự tiện lợi trong phòng khách, nhưng ông thừa nhận rất khó để đề xuất sản phẩm này cho công chúng nói chung, trừ khi họ mua với mục đích nghiên cứu công nghệ.