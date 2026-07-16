Cựu người mẫu Byun Jung Soo gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung bên hai con gái Nữ diễn viên Byun Jung Soo thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc sum họp bên hai con gái. Cả ba gây ấn tượng mạnh nhờ phong cách sành điệu và tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu.

Cựu người mẫu kiêm diễn viên Byun Jung Soo vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con gái. Trong loạt ảnh mới nhất, ngoại hình trẻ trung cùng vóc dáng nổi bật của ba mẹ con đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Cụ thể, Byun Jung Soo đăng tải hình ảnh kèm dòng chia sẻ hóm hỉnh về việc phải dùng bữa tối để "thuyết phục" các con sắp xếp thời gian gặp mặt. Cô cho biết việc tập hợp đầy đủ các thành viên trong gia đình hiện nay không hề dễ dàng do lịch trình riêng của mỗi người.

Người mẫu Byun Jung Soo bên hai con gái.

Phong cách thời trang và tỷ lệ cơ thể ấn tượng

Trong không gian một nhà hàng có tầm nhìn hướng thành phố, Byun Jung Soo cùng hai con gái là Yoo Chae Won và Yoo Jung Won xuất hiện với phong cách thời trang tối giản nhưng hiện đại. Nữ diễn viên diện áo sơ mi hồng kết hợp cùng quần short denim và giày cao gót, khéo léo khoe đôi chân thon dài và vóc dáng săn chắc ở độ tuổi trung niên.

Hai con gái của cô cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ chiều cao lý tưởng và thần thái chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng cả Chae Won và Jung Won đều thừa hưởng trọn vẹn những ưu điểm về mặt nhân trắc học từ người mẹ vốn là một người mẫu kỳ cựu. Thậm chí, một số khán giả nhận định nếu không biết rõ mối quan hệ gia đình, họ dễ dàng nhầm lẫn ba mẹ con là ba chị em nhờ vẻ ngoài trẻ trung của Byun Jung Soo.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, Byun Jung Soo cũng cởi mở chia sẻ về sự thay đổi trong mối quan hệ với các con khi họ trưởng thành. Cô tiết lộ các con cảm thấy thoải mái hơn khi mẹ không còn thường xuyên nhắc nhở như trước, đồng thời bày tỏ niềm vui khi thấy các con đã tự lập và bận rộn với công việc riêng.

Nhan sắc của ba mẹ con nhận được nhiều lời khen từ dân mạng.

Sự nghiệp và định hướng của thế hệ kế cận

Về đời tư, Byun Jung Soo kết hôn vào năm 1994 với một người ngoài ngành giải trí. Sau nhiều năm, tổ ấm của cô vẫn giữ được sự gắn kết đáng ngưỡng mộ. Sự nghiệp của hai con gái cô cũng đang có những bước tiến triển rõ nét theo các hướng khác nhau.

Con gái lớn Yoo Chae Won hiện đang nối nghiệp mẹ khi hoạt động tích cực trong vai trò người mẫu và là một influencer có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong khi đó, con gái thứ hai Yoo Jung Won đang tập trung vào việc học tập tại Đại học New York (Mỹ). Sự kết hợp giữa nền tảng giáo dục và tố chất sẵn có giúp các con của Byun Jung Soo nhận được nhiều kỳ vọng từ công chúng trong tương lai.