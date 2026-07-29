Cựu nhân viên Nintendo: Lãnh đạo tuyệt vời, việc làm đảm bảo nhưng không có cân bằng cuộc sống Hai cựu nhân sự Nintendo đánh giá cao sự liêm chính của lãnh đạo và tính an toàn công việc, nhưng thừa nhận áp lực tại đây khiến cân bằng cuộc sống bị triệt tiêu.

Trong tập 232 của chương trình podcast Kit and Krysta, hai cựu nhân viên lâu năm Kit Ellis và Krysta Yang đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế sau hơn hai thập kỷ làm việc tại bộ phận bán hàng và tiếp thị của Nintendo của Mỹ (Nintendo of America). Bài trò chuyện mang đến cái nhìn toàn diện về môi trường làm việc nội bộ của một trong những tập đoàn trò chơi điện tử lớn nhất thế giới.

Nintendo of America's headquarters in Redmond, Washington pictured

Sự liêm chính của ban lãnh đạo và cam kết an toàn việc làm

Bên cạnh những áp lực, hai cựu nhân sự dành nhiều lời khen ngợi cho đạo đức nghề nghiệp và sự minh bạch của cấp quản lý cao nhất. Kit Ellis khẳng định dàn lãnh đạo bao gồm cố Chủ tịch Satoru Iwata, Chủ tịch đương nhiệm Shuntaro Furukawa, cùng các nhân sự cấp cao như Reggie Fils-Aimé, Doug Bowser và Devon Pritchard luôn thực sự quan tâm đến công ty cũng như đời sống nhân viên.

Đáng chú ý, Ellis nhấn mạnh sự đối lập giữa Nintendo và nhiều doanh nghiệp khác trong ngành – nơi các nhà điều hành bị cáo buộc tìm cách rút cạn tài nguyên công ty để trục lợi cá nhân trước khi từ chức. Thêm vào đó, Nintendo luôn ưu tiên duy trì sự an toàn vị trí việc làm ở cả cấp độ cá nhân lẫn tổ chức nhằm đảm bảo không ai phải gánh chịu hậu quả trong giai đoạn khó khăn. Cho đến nay, hãng không ghi nhận đợt sa thải hàng loạt nào, trái ngược hoàn toàn với làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại các studio thuộc mảng chơi game Xbox của Microsoft.

Khái niệm cân bằng cuộc sống không tồn tại và rào cản thăng tiến

Tuy nhiên, mặt tối trong văn hóa doanh nghiệp tại Nintendo chính là áp lực công việc đè nặng lên nhân sự. Kit Ellis thẳng thắn thừa nhận khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống hoàn toàn không tồn tại tại đây. Mặc dù tình trạng này xuất hiện ở nhiều công ty khác, Nintendo bị đánh giá là thiếu sự đồng cảm đối với nhịp độ làm việc của nhân viên, buộc họ phải đối mặt với lịch trình kéo dài, tiến độ dồn dập và thiếu sự linh hoạt.

Ngoài ra, cơ hội thăng tiến tại chi nhánh này rất hạn chế khi các đợt đề bạt hiếm khi diễn ra. Để tiến xa hơn trên con đường nghề nghiệp tại Nintendo, nhân sự phải trải qua những quy trình kiểm tra và đánh giá năng lực khắt khe. Việc duy trì một vị trí quá lâu cũng khiến công việc trở nên đơn điệu, lặp đi lặp lại và hạn chế khả năng học hỏi, phát triển của người lao động.