Cựu tay vợt Ashley Harkleroad gây chú ý với thông điệp tự do sau ly hôn Sau 16 năm gắn bó, Ashley Harkleroad và huấn luyện viên Chuck Adams chính thức đường ai nấy đi. Mỹ nhân 40 tuổi đánh dấu sự khởi đầu mới bằng loạt hình ảnh khẳng định cá tính mạnh mẽ vốn có.

Trong làng quần vợt thế giới, Ashley Harkleroad không chỉ được nhớ đến bởi tài năng trên sân đấu mà còn bởi những lựa chọn táo bạo trong cuộc sống cá nhân. Mới đây, cựu tay vợt người Mỹ tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi chia sẻ thông điệp về sự tự do sau khi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai.

Ashley Harkleroad đăng bức ảnh táo bạo, mừng ngày "tự do"

Chấm dứt cuộc hôn nhân 16 năm với huấn luyện viên Chuck Adams

Harkleroad (40 tuổi) và người chồng thứ hai, huấn luyện viên Chuck Adams, đã chính thức khép lại hành trình hôn nhân kéo dài hơn 16 năm vào tháng 4/2026. Theo các nguồn tin quốc tế, cặp đôi quyết định chia tay do những khác biệt không thể hòa giải. Kết hôn từ năm 2009, họ đã cùng nhau xây dựng tổ ấm với hai con bất chấp khoảng cách 14 tuổi.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Harkleroad sau lần đổ vỡ đầu tiên với tay vợt Alex Bogomolov Jr. khi cô mới 19 tuổi. Chia sẻ về bước ngoặt này, cựu tay vợt khẳng định mong muốn được sống theo cách của riêng mình sau nhiều năm chịu ảnh hưởng từ gia đình và những người hướng dẫn chuyên môn.

Khẳng định cá tính và sự tự tôn về hình thể

Ngay sau khi công bố tình trạng độc thân, Harkleroad đã đăng tải loạt hình ảnh mang phong cách gợi cảm kèm thông điệp ngắn gọn: "Freedom" (Tự do). Hành động này một lần nữa khẳng định hình ảnh một người phụ nữ không ngại phá vỡ những chuẩn mực khắt khe của xã hội.

Thực tế, cá tính mạnh mẽ của Harkleroad đã được bộc lộ từ sớm. Năm 2008, cô đi vào lịch sử khi là tay vợt chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí dành cho phái mạnh khi vẫn còn đang thi đấu đỉnh cao. Thời điểm đó, cô nhấn mạnh rằng quyết định này đến từ sự tự tin vào cơ thể khỏe khoắn của một vận động viên và niềm tự hào về vẻ đẹp thể thao nữ giới.

Dấu ấn sự nghiệp và sức ảnh hưởng ngoài sân đấu

Dù không thuộc nhóm siêu sao hàng đầu thống trị các danh hiệu, Ashley Harkleroad vẫn sở hữu bảng thành tích đáng ghi nhận. Cô từng đạt thứ hạng 39 trên bảng xếp hạng WTA và tiến vào vòng 3 tại các giải Grand Slam danh giá như Roland Garros 2003 và Australian Open 2007.

Sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô duy trì sức hút ổn định trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi. Thay vì chỉ gắn bó với các hoạt động chuyên môn tennis, Harkleroad chuyển hướng sang chia sẻ về thời trang, quan điểm sống và hành trình tự khám phá bản thân. Việc ly hôn lần này được giới quan sát đánh giá là một bước đi quan trọng trong nỗ lực làm mới chính mình của mỹ nhân làng banh nỉ một thời.

Những hình ảnh mới nhất của Ashley Harkleroad