Cựu tiền vệ PSV Amar Catic sẵn sàng ra mắt Thanh Hóa sau 2 tháng tập chay vì án phạt FIFA Sau khi CLB Thanh Hóa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và gỡ bỏ án phạt từ FIFA, tân binh Amar Catic từ lò PSV Eindhoven chuẩn bị chính thức xung trận tại V-League.

Tiền vệ Amar Catic, cựu cầu thủ thuộc biên chế U21 PSV Eindhoven, đã chính thức xuất hiện trên các kênh truyền thông của CLB Thanh Hóa ngay trước thềm vòng 14 V-League 2025-2026. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy đội bóng xứ Thanh sắp giải quyết triệt để bài toán nhân sự sau giai đoạn đầy biến động vì các rào cản pháp lý từ FIFA.

Kiên nhẫn chờ đợi suốt 2 tháng tập chay

Thực tế, tiền vệ tấn công sinh năm 1999 này đã có mặt tại đại bản doanh của đội bóng từ đầu tháng 1-2026. Tuy nhiên, do những vướng mắc về thủ tục đăng ký, Catic đã phải trải qua gần 2 tháng chỉ tham gia tập luyện và thi đấu các trận giao hữu kín để duy trì cảm giác bóng và thể lực.

Catic sắp có thể thi đấu cho Thanh Hóa.

Việc Catic chấp nhận cảnh "tập chay" suốt thời gian dài cho thấy sự cam kết của cầu thủ này với dự án thể thao của HLV Mai Xuân Hợp. Bên cạnh đó, điều này cũng phản ánh sự kiên trì của ban lãnh đạo CLB trong việc theo đuổi mục tiêu củng cố hàng công cho giai đoạn lượt về đầy cam go.

Gỡ nút thắt từ án phạt chuyển nhượng của FIFA

Sự chậm trễ trong việc ra mắt của Amar Catic không xuất phát từ vấn đề chuyên môn mà do án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. CLB Thanh Hóa trước đó đã bị tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh "tuýt còi" liên quan đến các khoản nợ tài chính với 4 cựu cầu thủ và huấn luyện viên từng khởi kiện đội bóng.

Theo thông tin mới nhất từ phía CLB, toàn bộ các khoản chi trả cho các bị đơn đã được hoàn tất. Ngay khi lệnh cấm được gỡ bỏ chính thức, đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hóa dự kiến sẽ điền tên khoảng 6 tân binh vào danh sách thi đấu. Trong số này, Amar Catic được đánh giá là gương mặt đáng chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng nhất.

Hồ sơ ấn tượng của tân binh từ lò đào tạo Hà Lan

Amar Catic sở hữu bản lý lịch chuyên môn khá dày dạn so với mặt bằng chung ngoại binh tại V-League:

Trước khi sang Việt Nam thử việc, cầu thủ này đã rơi vào tình trạng tự do từ tháng 7-2025. Việc từng được trui rèn tại môi trường bóng đá đỉnh cao Hà Lan giúp Catic có nền tảng kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật hiện đại, điều mà HLV Mai Xuân Hợp đang rất cần để cải thiện vị trí của đội nhà.

Thử thách ngay trước mắt

Hạn chót để các CLB đăng ký thay đổi, bổ sung cầu thủ cho mùa giải năm nay là ngày 17-3. Nếu mọi thủ tục pháp lý với FIFA và VPF diễn ra suôn sẻ, Amar Catic hoàn toàn có thể ra sân ngay từ vòng 15.

Thông tin trận đấu sắp tới Chi tiết Đối thủ Hải Phòng Địa điểm Sân vận động Lạch Tray Ngày thi đấu 01-03-2026 Vị trí hiện tại của Thanh Hóa Thứ 12 (12 điểm)

Dù có thể chưa kịp góp mặt trong chuyến làm khách tại Hải Phòng vào ngày 1-3 tới, nhưng sự hiện diện của Catic và các tân binh trong danh sách đăng ký sắp tới sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho CLB Thanh Hóa trong cuộc đua trụ hạng và cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp.