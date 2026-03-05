Cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam thất bại trong nỗ lực giải cứu Kanchanaburi FC Trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Chonburi FC tại vòng 29 đã chính thức đẩy Kanchanaburi FC của HLV Lee Jung-soo xuống chơi tại Thai League 2 mùa giải tới.

Câu lạc bộ Kanchanaburi FC đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay với sân chơi cao nhất của bóng đá Thái Lan (Thai League 1) mùa giải 2025/26. Kết quả nghiệt ngã này được xác định sau lượt trận vòng 29, khép lại mọi hy vọng trong chiến dịch trụ hạng đầy gian truân của thầy trò HLV Lee Jung-soo.

Kịch bản nghiệt ngã tại vòng 29

Bước vào trận đấu then chốt với Chonburi FC diễn ra vào tối 2/5, Kanchanaburi FC đứng trước mệnh lệnh buộc phải thắng để duy trì quyền tự quyết. Bất chấp tinh thần thi đấu quả cảm và nỗ lực không ngừng nghỉ đến những phút cuối cùng, đội bóng này chỉ có thể giành lại 1 điểm sau trận hòa với tỷ số 2-2.

Với chỉ vỏn vẹn 23 điểm sau 29 vòng đấu, đội bóng của HLV Lee Jung-soo đã chính thức hết cơ hội trụ hạng sớm một vòng đấu. Nguyên nhân đến từ lịch thi đấu đối đầu trực tiếp ở vòng đấu cuối cùng. Cụ thể, hai đối thủ xếp ngay trên là Muangthong United (hạng 13 với 26 điểm) và Sukhothai (hạng 14 với 25 điểm) sẽ trực tiếp chạm trán nhau ở vòng 30.

Bất kể kết quả của cặp đấu này ra sao, chắc chắn sẽ có ít nhất một đội đạt đến cột mốc 26 hoặc 27 điểm. Trong trường hợp Kanchanaburi thắng trận cuối để đạt 26 điểm, họ vẫn sẽ bị tụt lại phía sau do các chỉ số phụ hoặc hiệu số đối đầu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Một kịch bản toán học không còn kẽ hở đã chính thức đẩy đội bóng này xuống hạng.

HLV Lee Jung-soo từng là trợ lý đắc lực của HLV Kim Sang-sik.

Nhiệm vụ bất khả thi của HLV Lee Jung-soo

Sự chú ý đổ dồn vào HLV Lee Jung-soo, người từng được biết đến rộng rãi với vai trò trợ lý đắc lực cho HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam. Thượng tầng Kanchanaburi đã đặt kỳ vọng rất lớn vào kinh nghiệm và tư duy chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc khi quyết định bổ nhiệm ông vào ghế nóng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Tuy nhiên, quỹ thời gian quá ngắn ngủi đã trở thành rào cản lớn nhất đối với cựu trợ lý đội tuyển U23 Việt Nam. Ông tiếp quản một tập thể đang rệu rã về cả thể lực lẫn tinh thần sau chuỗi phong độ bết bát kéo dài. Ngay trong trận ra mắt, Lee Jung-soo đã phải đối mặt với thử thách quá tầm khi thất thủ trước đối thủ mạnh Buriram United, trước khi phải nhận kết quả hòa cay đắng ở vòng đấu áp chót.

Về mặt chuyên môn, các chuyên gia phân tích đánh giá sự sa sút trầm trọng của hàng phòng ngự là nguyên nhân cốt lõi khiến Kanchanaburi sụp đổ. Đội bóng thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những thời điểm quyết định và thiếu đi một chân sút đủ sắc bén để chuyển hóa các cơ hội trong những trận cầu mang tính chất "6 điểm".

Tương lai bất định của chiến lược gia người Hàn Quốc

Việc phải xuống chơi tại Thai League 2 là một kết cục tất yếu phản ánh đúng thực lực và phong độ phập phù của đội bóng trong suốt nhiều tháng qua. Đối với cá nhân HLV Lee Jung-soo, đây là một nốt trầm trong sự nghiệp cầm quân sau những thành công nhất định khi làm công tác huấn luyện tại Việt Nam.

Hiện tại, dấu hỏi lớn nhất đang được đặt ra là liệu ban lãnh đạo Kanchanaburi có tiếp tục đặt niềm tin vào vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho kế hoạch tái thiết hay không. Với năng lực đã được khẳng định, nhiều ý kiến cho rằng Lee Jung-soo cần một chu kỳ chuẩn bị trọn vẹn hơn để có thể xây dựng lối chơi theo triết lý riêng của mình. Tuy nhiên, trong bóng đá chuyên nghiệp, kết quả cuối cùng luôn là thước đo tàn nhẫn nhất cho mọi vị trí trên băng ghế chỉ đạo.