Cựu trợ lý HLV Ishii tiết lộ tuyển Việt Nam từng dùng drone do thám buổi tập của Thái Lan Naruebet Saengsawang, cựu trinh sát viên tuyển Thái Lan, hé lộ góc khuất trong việc bảo mật chiến thuật, bao gồm sự cố bị flycam từ phía Việt Nam theo dõi bí mật.

Trong bóng đá hiện đại, việc bảo mật chiến thuật trở thành cuộc chiến cân não không kém gì diễn biến trên sân cỏ. Naruebet Saengsawang, cựu trinh sát viên tuyển Thái Lan, tiết lộ Việt Nam từng dùng máy bay không người lái (drone) để theo dõi các buổi tập kín của đội bóng xứ chùa vàng, gây ra nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị.

Cuộc chiến do thám bằng công nghệ trên bầu trời

Chia sẻ trên chương trình "Clear Rim Sen" của kênh Thairath Sport, Naruebet Saengsawang – người từng giữ vai trò trinh sát viên dưới thời HLV Masatada Ishii – đã mang đến cái nhìn cận cảnh về công tác an ninh trong bóng đá quốc tế. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng khi thi đấu xa nhà, việc giữ kín các bài tập chiến thuật là thử thách cực lớn đối với đội tuyển Thái Lan trước các đối thủ khu vực.

Đáng chú ý nhất là kỷ niệm về một lần đối đầu với tuyển Việt Nam trong quá khứ. Naruebet cho biết đối thủ đã sử dụng máy bay không người lái để ghi hình toàn bộ quá trình chuẩn bị chiến thuật của "Voi chiến". Dù ban huấn luyện đã sớm phát hiện sự hiện diện của thiết bị này, nhưng các biện pháp can thiệp thủ công đều tỏ ra vô hiệu.

"Chiếc máy bay này liên tục lượn lờ trên không để ghi lại mọi diễn biến trên sân tập. Chúng tôi đã nhận ra và thậm chí cố gắng ném những quả bóng lên cao nhằm hạ nó xuống, nhưng không thể thành công vì drone bay ở khoảng cách quá tầm với", cựu trinh sát viên này nhớ lại tình huống hy hữu.

Những góc khuất trong việc bảo vệ chiến thuật

Bên cạnh công nghệ cao, Naruebet còn tiết lộ những phương pháp do thám truyền thống nhưng hiệu quả không kém mà các quốc gia khác thường áp dụng. Nhiều đối thủ thường cử người núp sẵn trong các phòng kín có cửa sổ hướng xuống sân tập để âm thầm quan sát và ghi chép sơ đồ chiến thuật. Điều này khiến đội tuyển Thái Lan luôn rơi vào thế bất lợi và chịu nhiều thiệt thòi mỗi khi phải hành quân đến sân khách.

Việc rò rỉ thông tin không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ mà còn trực tiếp làm phá sản các phương án gây bất ngờ của huấn luyện viên. Đây là lý do vì sao trong các giải đấu lớn, việc chọn địa điểm tập luyện và thắt chặt an ninh luôn được đặt lên hàng đầu để đảm bảo tính công bằng và bí mật quân sự trong bóng đá.

Thử thách sống còn của đội tuyển Thái Lan

Thông tin về những sự cố do thám trong quá khứ xuất hiện vào thời điểm đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định cho tương lai. Hiện tại, đoàn quân của HLV Masatada Ishii đang đứng trước nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng trước Turkmenistan trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu này mang tính chất sống còn đối với hy vọng đoạt vé đến Saudi Arabia của bóng đá xứ chùa vàng. Sau những bài học về bảo mật chiến thuật, người hâm mộ kỳ vọng Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để tránh mọi sự cố ngoài ý muốn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.