Cựu trợ lý tuyển Việt Nam Lee Jung-soo làm HLV trưởng Kanchanaburi FC Sau khi rời ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik, chuyên gia dàn xếp đá phạt Lee Jung-soo lập tức gia nhập Thai League để đảm nhận sứ mệnh giải cứu Kanchanaburi FC.

Chiến lược gia Lee Jung-soo đã nhanh chóng tìm được thử thách mới ngay sau khi rời ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân. Cựu trung vệ lừng danh của Hàn Quốc sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ Kanchanaburi FC, một đại diện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League).

Sứ mệnh giải cứu tại Thai League

Quyết định bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Kanchanaburi FC vừa sa thải huấn luyện viên Wasapol Kaewpaluk sau chuỗi thành tích bết bát khiến đội bóng rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Chiều ngày 8/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với ông Lee Jung-soo, mở đường cho cuộc chuyển giao nhân sự này.

Dấu ấn chiến thuật và bài toán trụ hạng

Gia nhập ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik từ tháng 3/2025, ông Lee Jung-soo đã nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ sự chuyên nghiệp và tư duy chiến thuật sắc sảo. Đặc biệt, cựu danh thủ Hàn Quốc được đánh giá là một chuyên gia trong việc tổ chức các tình huống cố định. Những pha dàn xếp đá phạt thành bàn của các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua đều mang đậm dấu ấn huấn luyện của vị trợ lý này.

Thử thách tại Thái Lan được dự báo là cực kỳ khó khăn khi mùa giải chỉ còn lại đúng 3 vòng đấu. Lee Jung-soo sẽ phải đối mặt với áp lực thời gian khủng khiếp để vực dậy tinh thần và lối chơi của đội bóng nhằm tự quyết định số phận trong cuộc đua trụ hạng.

Bước ngoặt mới trong sự nghiệp cầm quân

Việc chuyển tới Thai League không chỉ là bước ngoặt cá nhân của ông Lee Jung-soo mà còn tiếp tục minh chứng cho sức hút của các nhà cầm quân Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Sau nhiều năm làm cộng sự cho các chiến lược gia hàng đầu, đây là cơ hội vàng để vị trợ lý cũ của ông Kim Sang-sik khẳng định năng lực trên cương vị người dẫn dắt chính.

Người hâm mộ kỳ vọng với kinh nghiệm dày dạn và nền tảng kỹ thuật vững chắc, Lee Jung-soo sẽ giúp Kanchanaburi FC thực hiện cú thoát hiểm ngoạn mục trong giai đoạn nước rút của mùa giải.