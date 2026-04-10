Cựu trợ lý tuyển Việt Nam Lee Jung-soo nhận sứ mệnh giải cứu Kanchanaburi tại Thai League Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam, huyền thoại Hàn Quốc Lee Jung-soo chính thức tiếp quản Kanchanaburi Power trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go tại Thai League.

Lee Jung-soo, người vừa rời bỏ vai trò trợ lý đắc lực cho huấn luyện viên Kim Sang-sik tại đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã chính thức bước vào chương mới trong sự nghiệp cầm quân. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi Power, đánh dấu lần đầu tiên ông đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tại giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League).

Quyết định này được xem là một bước ngoặt quan trọng khi Lee Jung-soo rời bỏ vị trí thầm lặng phía sau hậu trường để trực tiếp đối mặt với áp lực trên băng ghế chỉ đạo. Trong thông báo chính thức, đại diện câu lạc bộ Kanchanaburi Power bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của tân thuyền trưởng: "Chúng tôi hân hạnh chào đón Lee Jung-soo. Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng trong giai đoạn quan trọng này".

HLV Lee Jung-soo sẽ đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng tại Kanchanaburi.

Vị thế huyền thoại và di sản tại Việt Nam

Sở dĩ Lee Jung-soo nhận được sự kỳ vọng lớn tại Thái Lan là nhờ bản lý lịch thi đấu và huấn luyện đồ sộ. Giới truyền thông xứ chùa vàng không ngần ngại gọi ông là một "huyền thoại" của bóng đá Hàn Quốc. Thời còn thi đấu chuyên nghiệp giai đoạn 2008-2013, ông là trụ cột của đội tuyển quốc gia với 2 bàn thắng tại World Cup 2010 và từng đăng quang tại AFC Champions League 2011.

Bên cạnh đó, dấu ấn chiến thuật của ông trong vai trò trợ lý tại Việt Nam từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026 cũng được đánh giá rất cao. Trong một năm ngắn ngủi, ông đã góp công lớn cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, huy chương đồng U23 châu Á 2026 và giúp đội tuyển quốc gia đoạt vé dự Asian Cup 2027. Những thành tựu này là minh chứng cho năng lực chuyên môn và khả năng thích nghi nhanh chóng với bóng đá Đông Nam Á.

Thử thách cực đại trong cuộc đua trụ hạng

Tuy nhiên, sự chào đón nồng nhiệt không thể che mờ thực tế khắc nghiệt đang chờ đón Lee Jung-soo. Kanchanaburi Power hiện đang lún sâu trong cuộc chiến sinh tồn tại Thai League. Với chỉ vỏn vẹn 3 vòng đấu còn lại, áp lực dành cho vị tân thuyền trưởng là vô cùng khủng khiếp.

Nhìn vào số liệu thống kê, tình hình của đội bóng hiện tại rất báo động:

Chỉ số Giá trị Vị trí hiện tại 14 Số trận đã đấu 27 Số điểm hiện có 22 Khoảng cách nhóm an toàn 3 điểm

Đáng chú ý, Kanchanaburi Power đang gặp bất lợi lớn khi đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp một trận. Điều này đồng nghĩa với việc Lee Jung-soo không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Ông buộc phải giúp đội bóng giành tối đa điểm số trong 3 trận cuối, đồng thời chờ đợi những sai lầm từ các đối thủ xếp trên.

Đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tài cầm quân của huyền thoại người Hàn Quốc. Liệu kinh nghiệm từ những đấu trường đỉnh cao như World Cup hay sự am hiểu bóng đá khu vực có giúp Lee Jung-soo tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần kỳ cho Kanchanaburi Power? Câu trả lời sẽ có sau 270 phút thi đấu cuối cùng của mùa giải Thai League đầy biến động.