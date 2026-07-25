Cựu vô địch Roland Garros Rika Hiraki bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì nghi án lừa đảo Cựu nhà vô địch quần vợt Roland Garros Rika Hiraki vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ do nghi vấn liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến 300.000 yên.

Cảnh sát tỉnh Kochi (Nhật Bản) vừa tiến hành bắt giữ cựu tay vợt Rika Hiraki – nhà vô địch nội dung đôi nam nữ tại giải Grand Slam Roland Garros 1997 – để điều tra về hành vi liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến diễn ra từ 4 năm trước. Thông tin này gây bất ngờ lớn cho cộng đồng thể thao châu Á, bởi Hiraki từng là biểu tượng tự hào của quần vợt xứ sở hoa anh đào.

Chi tiết nghi án lừa đảo và những bằng chứng từ cơ quan điều tra

Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, vụ việc bắt đầu vào ngày 30/5/2022, khi một phụ nữ tại Nhật Bản bị sập bẫy kịch bản lừa đảo qua mạng và chuyển số tiền 300.000 yên (khoảng 48 triệu VNĐ). Kẻ thủ đoạn đã mạo danh một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đang công tác tại bệnh viện ở Paris (Pháp), đưa ra lý do cần kinh phí làm thủ tục giải cứu tài sản của người vợ quá cố đang bị giữ tại hải quan khi vận chuyển về Nhật Bản.

Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy, ngay trong ngày nạn nhân chuyển tiền, hình ảnh một người được xác định là Hiraki đã thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản ngân hàng đứng tên chính cựu tay vợt này. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 270.000 yên sau đó được luân chuyển qua một tài khoản tiền điện tử cũng đăng ký dưới tên Hiraki trước khi biến mất ở các kênh khác.

Rika Hiraki từng là ngôi sao lớn của quần vợt Nhật Bản.

Hãng thông તપાસ Kyodo cho biết thêm, cảnh sát đang tiến hành đối chiếu nhiều trường hợp lừa đảo khác có cùng phương thức chuyển tiền vào tài khoản này. Hiện tại, ở tuổi 54, Hiraki phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khai với cơ quan điều tra rằng bà "không nhớ gì về vụ việc". Sau khi giải nghệ, cựu vận động viên này không còn theo đuổi sự nghiệp quần vợt mà làm công việc của một nhân viên văn phòng tại thành phố Shiroi, tỉnh Chiba.

Từ đỉnh cao Roland Garros 1997 đến nốt trầm sự nghiệp

Trở lại thời điểm thập niên 1990, Rika Hiraki từng là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của quần vợt châu Á. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chưa đến 1m60, bà vẫn tạo nên dấu ấn lịch sử khi kết hợp cùng tay vợt Mahesh Bhupathi (Ấn Độ) để đăng quang chức vô địch đôi nam nữ tại Roland Garros 1997. Chiến thắng này đã chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam kéo dài hơn 20 năm của thể thao Nhật Bản.

Hiraki cùng Mahesh Bhupathi nâng cao chức vô địch Roland Garros 1997.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1991 đến 1997, Hiraki đã tích lũy bộ sưu tập thành tích vô cùng ấn tượng:

Thứ hạng cao nhất: Hạng 72 thế giới ở nội dung đơn nữ và hạng 26 thế giới ở nội dung đôi nữ.

Hạng 72 thế giới ở nội dung đơn nữ và hạng 26 thế giới ở nội dung đôi nữ. Danh hiệu WTA Tour: Giành tổng cộng 6 danh hiệu vô địch nội dung đôi.

Giành tổng cộng 6 danh hiệu vô địch nội dung đôi. Thành tích Grand Slam đơn nữ: 3 năm liên tiếp góp mặt tại vòng 3 giải Australian Open.

Bên cạnh những con số thống kê ấn tượng, sự nghiệp của Hiraki từng là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ tay vợt trẻ tại Nhật Bản. Việc một cựu nhà vô địch Grand Slam vướng vào vòng lao lý vì nghi án lừa đảo tài chính đang để lại sự tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ trái nỉ tròn.